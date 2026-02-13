От Милан предлагат нов договор на Томори, Модрич ще трябва да почака края на сезона

Ръководството на Милан си е поставило за цел Фиkaйо Томори да бъде следващия футболист на тима, който да подпише нов договор. Настоящият контракт на англичаните е до лятото на 2027 година, но от “Сан Сиро” искат да го обвържат дългосрочно възможно най-бързо, за да се избегне ситуацията, като тази с Майк Менян. Треньорът на тима Масимилиано Алегри е голям привърженик на Томори и неговата тактическа гъвкавост.

Божинов и Пиза ще се опитат да препънат Милан

Подобно е и положението с Кристиан Пулишич, но шефовете на “росонерите” са малко по-спокойно за един от най-добрите си футболисти, тъй като контрактът на американеца съдържа клауза, позволяваща на клуба да активира допълнителен сезон. По-различна е ситуацията на Лука Модрич. Хърватинът впечатлява с изявите си с екипа на Милан от началото на сезона, но все пак напредналата му възраст не позволява на хората в ръководството на клуба да взимат прибързани решения за бъдещето му. Двете страни най-вероятно ще изчакат края на сезона и едва тогава ще бъде взето решение дали полузащитника ще получи предложение за нов контракт.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages