  Sportal.bg
  Милан
  3. От Милан предлагат нов договор на Томори, Модрич ще трябва да почака края на сезона

От Милан предлагат нов договор на Томори, Модрич ще трябва да почака края на сезона

  • 13 фев 2026 | 14:37
  • 212
  • 0

Ръководството на Милан си е поставило за цел Фиkaйо Томори да бъде следващия футболист на тима, който да подпише нов договор. Настоящият контракт на англичаните е до лятото на 2027 година, но от “Сан Сиро” искат да го обвържат дългосрочно възможно най-бързо, за да се избегне ситуацията, като тази с Майк Менян. Треньорът на тима Масимилиано Алегри е голям привърженик на Томори и неговата тактическа гъвкавост.

Божинов и Пиза ще се опитат да препънат Милан
Божинов и Пиза ще се опитат да препънат Милан

Подобно е и положението с Кристиан Пулишич, но шефовете на “росонерите” са малко по-спокойно за един от най-добрите си футболисти, тъй като контрактът на американеца съдържа клауза, позволяваща на клуба да активира допълнителен сезон. По-различна е ситуацията на Лука Модрич. Хърватинът впечатлява с изявите си с екипа на Милан от началото на сезона, но все пак напредналата му възраст не позволява на хората в ръководството на клуба да взимат прибързани решения за бъдещето му. Двете страни най-вероятно ще изчакат края на сезона и едва тогава ще бъде взето решение дали полузащитника ще получи предложение за нов контракт.

Снимки: Gettyimages

