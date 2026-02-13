Такамото Кацута свали Елфин Еванс от първото място в рали "Швеция"

Такамото Кацута си постави за цел да спечели рали „Швеция“ и след първия ден оглавява класирането пред своя съотборник в Тойота Елфин Еванс. Разликата между двамата е само 2,8 секунди след петъчните отсечки.

Въпреки че Оливър Солберг поведе в домашния си кръг от световния шампионат след единствения етап в четвъртък, днес шведът бързо изостана. Бавно спадаща спукана гума и рисковано излизане в снежна преспа му костваха над половин минута още сутринта.

Това позволи на Еванс да поеме контрола над състезанието, като натрупа преднина от 14,5 секунди пред Кацута преди следобедните отсечки.

Кацута обаче уверено заяви, че това ще бъде неговият момент, тъй като стартовата му позиция (пети срещу втори за Еванс) ще се окаже предимство при второто преминаване по трасетата.

И думите му се потвърдиха, след като японецът започна да топи преднината на Еванс. Той намали разликата до 5,6 секунди в петия специален етап, след което я съкрати наполовина в шестия, преди да излезе начело (макар и само с 0,1 секунди) след седмия етап.

Впоследствие Кацута победи Еванс за четвърти пореден етап и завърши деня като лидер в рали „Швеция“ с аванс от 2,8 секунди.

„Всичко е наред - заяви спокойният Кацута. - Следобедът беше доста труден с износените вече шипове на гумите, но мисля, че свършихме добра работа, за да ги запазим и да намерим точния момент за атака. Остават още два дни, а утрешният ще бъде много важен.“

На трето място днес завърши финландецът Сами Паяри, като така Тойота окупира първите три места в челното класиране. Той е на 22,2 секунди зад лидера в ралито. Паяри се определи като „сравнително доволен" от темпото си и позицията, която заема.

„Разбира се, хубаво е да си на добра позиция, но се надявах да имам още по-добра скорост - каза Паяри. - Пътят е дълъг – утре предизвикателството ще е съвсем различно с различен стартов ред, така че просто трябва да дадем най-доброто от себе си и дано успеем да запазим позицията, а може би и да я подобрим.“

Есапека Лапи е водещият пилот на Хюндай в първото си състезание в WRC след Чили през 2024 г. Той изпитваше затруднения със сцеплението на своя i20 при първия си досег с автомобила версия Evo и гумите на Ханкук.

„Опазихме се от проблемите, така че трябва да сме доволни от това. По отношение на темпото, вероятно трябва да съм супер удовлетворен след толкова дълга пауза, но не съм - каза финландецът. - Искам да бъда по-добър.“

Неговият съотборник Адриен Фурмо е на 4,4 секунди зад него, но само на 0,7 секунди пред Солберг, който призна, че е подценил предизвикателството да стартира пръв по трасето.

„Напълно подцених колко трудно ще бъде да си пръв на пътя - каза той. - Никога не съм го правил преди, така че трябва да кажа, че е много, много сложно. Този следобед беше кошмарно труден. Бяха подготвили всички етапи прекрасно, с изключение на днешния. Но беше добър ден за учене, все още съм много свеж.“

