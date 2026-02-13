Елфин Еванс поведе в рали "Швеция", Солберг потъна до 5-то място

Миналогодишният победител Елфин Еванс излезе начело в рали „Швеция“ след едно много силно каране в днешните сутрешни етапи около Умео, в които уелсецът записа две етапни победи и даде едно второ време.

Пилотът на Тойота започна деня с пасив от 3.8 секунди спрямо съотборника си Оливър Солберг, но още в първия етап успя да прескочи шведа, за да поведе с 5.6. Във втория етап за деня Солберг спуска предна лява гуми и това доведе до едно негово излитане на един десен завой, но лидерът в шампионата се върна бързо на пътя и загуби още малко над 30 секунди спрямо Еванс, изоставайки до шестата позиция.

What a save 🤯



This moment caused the championship leaders a puncture, dropping over 30s 🤯#WRC | #RallySweden 🇸🇪 pic.twitter.com/TAHihm0b0k — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) February 13, 2026

Той обаче завърши сутрешното завъртане с етапен успех, за да изпревари Адриен Фурмо от Хюндай и да се върне в челната петица на 36.3 зад Еванс. В челото уелсецът води с 14.5 пред Такамото Кацута, а тройката с изоставане от 23.3 допълва още един пилот на Тойота – Сами Паяри. Победителят в рали „Швеция“ преди две години Есапека Лапи с Хюндай заема четвъртото място, но има аванс от само 1.4 пред Солберг преди следобедните етапи.

Фурмо е шести на 0.1 зад Солберг, а седми е третият представител на Тиери Нювил, който загуби повече от минута в днешния втори етап. В него белгиецът излетя от пътя, което хвърли сняг върху предното му стъкло, което се замъгли и той трябваше да спре, за да го почисти. Отделно имаше поражения и по носа на неговата кола, но за щастие на световния шампион за 2024 радиаторът не беше засегнат.

Титулярните пилот на М-Спорт Джон Армстронг и Джошуа Макърлийн се движат осми и девети пред лидера в WRC2 Роопе Корхонен с Тойота. Финландецът изгради аванс от 6.6 пред сънародника си Лаури Йоона (Шкода), а трети на 6.8 от лидера се движи още един представител на Финландия – Теему Сунинен (Тойота).

Рали „Швеция“, втори кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC), продължава в 16:40 часа българско време с първия от следобедните четири етапа. Програмата предвижда пилотите да повторят отсечките, които минаха и сутринта, след което да се насочат към Умео за финалния етап за деня, който ще стартира в 20:05 часа.

Следвай ни:

Снимки: Imago