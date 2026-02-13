Николай Грязин ще стартира в италианско макадамово рали

Пилотите на Ланча, Йоан Росел и Николай Грязин, ще се включат в първия кръг от италианския шампионат на макадам следващия месец, за да продължат развитието на автомобила Ypsilon Rally2 HF Integrale на тази настилка.

Новият автомобил направи своя състезателен дебют на рали „Монте Карло“ миналия месец. Въпреки че Росел и Грязин спечелиха общо осем от 17-те етапа, нито един от двамата не успя да завърши в топ пет, след като бяха затруднени от тежките условия и отпаднаха преди да се върнат по системата Супер рали.

Lancia is bringing its two WRC drivers to the Italian Gravel opener next month 🇮🇹🔜 pic.twitter.com/qBUneClRF5 — DirtFish (@DirtFishRally) February 13, 2026

Победителят от “Монте Карло” иска титла за Грязин или Росел

От Ланча описват предстоящото участие като „следващия етап от програмата за развитие“. Двамата пилоти ще се състезават в рали "Чита ди Фолиньо" (6-7 март), за да „продължат да усъвършенстват представянето на автомобила на макадам и да заздравят сътрудничеството между отбора и пилотите в реални рали условия с поглед към предстоящите WRC2 предизвикателства на тази настилка“.

След рали „Монте Карло“ Росел заяви пред DirtFish, че вярва, че автомобилът е достатъчно добър, за да се бори за победа навсякъде.

Шесто място за Николай Грязин в WRC2 на старта на сезона

„Да, мисля, че можем да се борим във всяко рали - обясни той. - Разбира се, това е първото състезание, нищо специално, но мисля, че доказахме, че колата е бърза, и тя наистина е бърза. Планът е тя да се подобрява още много. Но за мен проблемът този уикенд не беше в колата.“

Очаква се следващото участие на Ланча в шампионата WRC2 да бъде на рали „Хърватия“ (9-12 април).

