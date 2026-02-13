Нювил: Чувствам се като Хамилтън

Бившият световен рали шампион Тиери Нювил обясни, че се чувства като 7-кратния световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън, но не в положителния смисъл на думата.

Хамилтън имаше сериозни проблеми с граунд ефект колите във Формула 1, които дебютираха през 2022 и едва сега за 2026 автомобилите ще са по други технически правила, с много по-малко аеро притискане. Нювил все пак взе една световна титла - през 2024, но от началото на 2025 представянето на Хюндай не е достатъчно убедително - както заради поредицата технически проблеми, така и заради явно неточната посока на развитие.

“В момента се чувствам малко като Люис Хамилтън - обясни белгиецът пред Dirtfish. - Все още имам воля да се боря, но това не е достатъчно и нещата не се получават. Предизвикателството е твърде голямо. Не знам с какво се борим, което прави всичко по-трудно.

“Виждате, че и във Формула 1 някои много големи и много силни пилоти, които също се борят и при тях не се получават нещата и наистина се чувствам като Люис.”

Версията Evo на Хюндай i20 Rally1 не се получи особено успешна през 2025 година, като нито един от пилотите на тима досега: Нювил, Адриен Фурмо, Ойт Танак, Хейдън Падън и Есапека Лапи не е дал изцяло положителни отзиви, въпреки че Падън и Лапи се върнаха сега за сезон 2026 в WRC.

Снимки: Gettyimages