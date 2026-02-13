Нювил: Чувствам се като Хамилтън

Популярни
  • 13 фев 2026 | 12:55
Бившият световен рали шампион Тиери Нювил обясни, че се чувства като 7-кратния световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън, но не в положителния смисъл на думата.

Хамилтън имаше сериозни проблеми с граунд ефект колите във Формула 1, които дебютираха през 2022 и едва сега за 2026 автомобилите ще са по други технически правила, с много по-малко аеро притискане. Нювил все пак взе една световна титла - през 2024, но от началото на 2025 представянето на Хюндай не е достатъчно убедително - както заради поредицата технически проблеми, така и заради явно неточната посока на развитие.

Дачия напуска “Дакар”, Алпин се изтегля от Льо Ман
Дачия напуска “Дакар”, Алпин се изтегля от Льо Ман

“В момента се чувствам малко като Люис Хамилтън - обясни белгиецът пред Dirtfish. - Все още имам воля да се боря, но това не е достатъчно и нещата не се получават. Предизвикателството е твърде голямо. Не знам с какво се борим, което прави всичко по-трудно.

“Виждате, че и във Формула 1 някои много големи и много силни пилоти, които също се борят и при тях не се получават нещата и наистина се чувствам като Люис.”

Ударно начало на рали "Швеция" за Оливър Солберг
Ударно начало на рали "Швеция" за Оливър Солберг

Версията Evo на Хюндай i20 Rally1 не се получи особено успешна през 2025 година, като нито един от пилотите на тима досега: Нювил, Адриен Фурмо, Ойт Танак, Хейдън Падън и Есапека Лапи не е дал изцяло положителни отзиви, въпреки че Падън и Лапи се върнаха сега за сезон 2026 в WRC.

Защо Тиери Нювил тества Rally2 колата на Хюндай преди рали "Монте Карло"?
Защо Тиери Нювил тества Rally2 колата на Хюндай преди рали "Монте Карло"?
Снимки: Gettyimages

