  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Мич Еванс ликува в Маями за първа победа за сезона

Мич Еванс ликува в Маями за първа победа за сезона

  • 31 яну 2026 | 22:07
  • 705
  • 0
Мич Еванс ликува в Маями за първа победа за сезона

Мич Еванс спечели своята първа победа за сезона във Формула Е, след като триумфира в мократа надпревара в Маями.

Заради падналия преди старта дъжд състезанието, което се проведе на скъсена версия на пистата за Формула 1 около стадиона „Хард Рок“, започна с четири загряващи обиколки зад колата на сигурността. След това пилотите се наредиха на стартовата решетка за нормален старт от място, който въпреки хлъзгавите условия мина без инциденти.

Още в първите обиколки няколко пилотите активираха за първи път своя атакуващ режим, което доведе до откъсване на малка група в челото. Първоначално Еванс не беше част от нея, но след преполовяването на дистанцията той повиши своето темпо и постепенно си проправи път до първата позиция, на която новозеландецът излезе десетина тура преди финала.

След това той парира опита за атака на стартиралия от полпозишъна пилот на Порше Нико Мюлер, който активира своя втори аткуващ режим обиколка преди Еванс. Състезателят на Ягуар обаче не допусна изненада и на свой ред активира атакуващия си режим, което му позволи да остане пред Мюлер и да спечели.

На финала разликата между първите два беше цели 3.1 секунди, а трети се класира съотборникът на Мюлер в Порше Паскал Верлайн. В подножието на подиума остана Джоел Ериксон (Енвижън), а пети и шести се наредиха съотборниците в Махинда Ник де Врийс и Едоардо Мортара. Стартиралият от дъното на решетка след две наказание Себастиен Буеми (Енвижън) използва своя опит, за да стигне до седмото място пред Антонио Феликс да Коща (Ягуар), Пепе Марти (Купра Киро) и Джейк Денис (Андрети), които оформиха зоната на точките.

В генералното класиране лидер въпреки нулата си днес продължава да е Ник Касиди (Ситроен), който след победата си в Мексико Сити финишира едва 16-ти в Маями. Новозеландецът води с актив от 40 точки и аванс от две пред третия от днес Верлайн. Тройката с пасив от три пункта спрямо лидера оформя Денис, а с победата си в Маями Еванс откри своя актив за сезона и с общо 26 точки се изкачи на шестото място в генералното класиране.

Сезон 2025-26 във Формула Е продължава след две седмици с първия двоен уикенд за кампанията, който ще се проведе в Джеда.

Снимки: FIA Formula E

