Генчев: На съдията му се искаше Спартак да победи

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев сподели, че е доволен от характера на своя тим при днешното равенство 2:2 със Спартак (Варна).

"Резултатът може би е реален. Имахме слаба ефективност пред гола. Ударихме греда, пропуснахме много положения. Това са неща, които влияят на отбора. Получихме абсолютно елементарен гол. Спартак имаше убийствена ефективност пред гола. С един удар ни вкараха два гола. Доволен съм от характера и непримиримостта на този лош терен. Поздравявам футболистите за цялостното отношение към мача. Единственото, от което сме недоволни, е резултатът. Резултатите са следствие от добрите игри. Изиграхме доста добър мач срещу Лудогорец. Днес можем да съжаляваме повече ние. Нашият отбор има сериозен потенциал, който тепърва ще се разкрива. През тази година ми писна – вкарваха ни голове с ръце. Съдийската комисия и излезе, че сме ощетени два пъти. Личеше си днес как съдията тънко подпира домакините. Тези неща действат психически негативно на играчите. На съдията днес му се искаше по-скоро Спартак да е победител, но съм щастлив, че го изпратихме за Търново по друг начин".