Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Генчев: На съдията му се искаше Спартак да победи

Генчев: На съдията му се искаше Спартак да победи

  • 13 фев 2026 | 19:59
  • 899
  • 6

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев сподели, че е доволен от характера на своя тим при днешното равенство 2:2 със Спартак (Варна).

"Резултатът може би е реален. Имахме слаба ефективност пред гола. Ударихме греда, пропуснахме много положения. Това са неща, които влияят на отбора. Получихме абсолютно елементарен гол. Спартак имаше убийствена ефективност пред гола. С един удар ни вкараха два гола. Доволен съм от характера и непримиримостта на този лош терен. Поздравявам футболистите за цялостното отношение към мача. Единственото, от което сме недоволни, е резултатът. Резултатите са следствие от добрите игри. Изиграхме доста добър мач срещу Лудогорец. Днес можем да съжаляваме повече ние. Нашият отбор има сериозен потенциал, който тепърва ще се разкрива. През тази година ми писна – вкарваха ни голове с ръце. Съдийската комисия и излезе, че сме ощетени два пъти. Личеше си днес как съдията тънко подпира домакините. Тези неща действат психически негативно на играчите. На съдията днес му се искаше по-скоро Спартак да е победител, но съм щастлив, че го изпратихме за Търново по друг начин".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

  • 13 фев 2026 | 14:59
  • 4877
  • 9
БФС: Два спестени червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестени червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 33514
  • 84
Андрей Петров: България ще има институт по спортни науки

Андрей Петров: България ще има институт по спортни науки

  • 13 фев 2026 | 14:11
  • 539
  • 1
"Червено" дерби: ЦСКА 1948 – ЦСКА и фен игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

"Червено" дерби: ЦСКА 1948 – ЦСКА и фен игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 13 фев 2026 | 13:48
  • 4342
  • 8
Косич респектира: Уважавайте противника, така се става велик отбор

Косич респектира: Уважавайте противника, така се става велик отбор

  • 13 фев 2026 | 13:26
  • 1308
  • 2
Добруджа представи още един португалец

Добруджа представи още един португалец

  • 13 фев 2026 | 13:20
  • 1739
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

Драма на "Коритото"! Локо (Сф) измъкна точка в 90-ата минута след спиращ дъха мач

  • 13 фев 2026 | 19:40
  • 23691
  • 63
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 18684
  • 61
Съставите на Хъл Сити и Челси за ФА Къп, промени за лондончани, които излизат срещу бивш халф на ЦСКА

Съставите на Хъл Сити и Челси за ФА Къп, промени за лондончани, които излизат срещу бивш халф на ЦСКА

  • 13 фев 2026 | 21:08
  • 720
  • 0
Съставите на Пиза и Милан, Божинов е титуляр

Съставите на Пиза и Милан, Божинов е титуляр

  • 13 фев 2026 | 21:06
  • 887
  • 0
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 29951
  • 14
Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Тийнейджър донесе второ злато на Чехия на Олимпийските игри в Италия

  • 13 фев 2026 | 19:35
  • 14848
  • 7