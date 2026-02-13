Гьоко: Много съм разочарован

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски призна, че е много разочарован след равенството 2:2 с Локомотив (София). Варненци допуснаха изравняване в самия край на мача.

„Разочарован съм много, което е нормално. Бяхме много близо до победата. Имахме 100-процентов шанс пред Шанде. Локомотив игра по-организирано през второто полувреме. Нормално е, те са по-опитен отбор. Ние сме отбор, който търси лицето си. Имаме много нови и много играчи ни липсват. Спас Делев е играч, който добавя допълнително качество. Има голяма мотивация и желание. Дадохме много сили на този тежък терен. Много съжалявам, че не победихме днес, но има още много мачове и трябва да се готвим. С връщането на контузените играчи ще бъдем по-добри“.