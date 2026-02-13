Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пет отбора ще разчитат на един пилот в днешния финален ден в Бахрейн

Пет отбора ще разчитат на един пилот в днешния финален ден в Бахрейн

  • 13 фев 2026 | 09:58
  • 312
  • 0

Пет отбора ще използва само един от своите титулярни пилоти в днешния финален ден на първия официален предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година.

Това са Макларън, Ферари, Рейсинг Булс, Астън Мартин и Алпин. Те ще разчитата респективно на Оскар Пиастри, Люис Хамилтън, Лиам Лоусън, Ланс Строл и Франко Колапинто.

При всички останали шест тима програмата ще бъде разделена между двамата им пилоти, като единият ще кара сутринта, а другият – следобед. В сутрешните четири часа за подготовка на пистата ще бъдат Джордж Ръсел (Мерцедес), Макс Верстапен (Ред Бул), Карлос Сайнц (Уилямс), Оливър Беарман (Хаас), Габриел Бортолето (Ауди) и Валтери Ботас (Кадилак). След обедната пауза те ще бъдат заменени респективно от Андреа Кими Антонели, Исак Хаджар, Алекс Албон, Естебан Окон, Нико Хюлкенберг и Серхио Перес, които ще закрият първия от двата предсезонни теста на „Сахир“.

Шарл Леклер остана начело и в следобедната сесия в Бахрейн
Шарл Леклер остана начело и в следобедната сесия в Бахрейн

Вторият тридневен тест в Бахрейн ще се проведе от сряда до петък идната седмица и с него ще приключи предсезонната подготовка във Формула 1 за 2026 година. Сезонът ще започне с надпреварата за Гран При на Австралия на 8 март.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ударно начало на рали "Швеция" за Оливър Солберг

Ударно начало на рали "Швеция" за Оливър Солберг

  • 12 фев 2026 | 21:05
  • 4872
  • 0
Шарл Леклер остана начело и в следобедната сесия в Бахрейн

Шарл Леклер остана начело и в следобедната сесия в Бахрейн

  • 12 фев 2026 | 18:13
  • 6060
  • 0
Формула Е добави още две нощни състезания към графика си за 2026 година

Формула Е добави още две нощни състезания към графика си за 2026 година

  • 12 фев 2026 | 15:37
  • 861
  • 0
Тестовият пилот на Дукати сменя Фермин Алдегер за старта на сезона в MotoGP

Тестовият пилот на Дукати сменя Фермин Алдегер за старта на сезона в MotoGP

  • 12 фев 2026 | 15:10
  • 566
  • 0
Люис Хамилтън се притеснява от задаващата се втора смяна на инженера му

Люис Хамилтън се притеснява от задаващата се втора смяна на инженера му

  • 12 фев 2026 | 13:53
  • 1987
  • 3
Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория ден на теста в Бахрейн

Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория ден на теста в Бахрейн

  • 12 фев 2026 | 13:05
  • 10240
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 8286
  • 9
Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 07:15
  • 8404
  • 1
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 4421
  • 7
Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

  • 13 фев 2026 | 07:45
  • 3520
  • 1
Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

  • 12 фев 2026 | 23:55
  • 46230
  • 60
От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

  • 13 фев 2026 | 03:01
  • 24499
  • 10