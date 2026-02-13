Пет отбора ще разчитат на един пилот в днешния финален ден в Бахрейн

Пет отбора ще използва само един от своите титулярни пилоти в днешния финален ден на първия официален предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година.

Това са Макларън, Ферари, Рейсинг Булс, Астън Мартин и Алпин. Те ще разчитата респективно на Оскар Пиастри, Люис Хамилтън, Лиам Лоусън, Ланс Строл и Франко Колапинто.

Locked in for Day 3 😤



Take a look at who's driving on the final day of the first test in Bahrain!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/P4M7OTqxrc — Formula 1 (@F1) February 13, 2026

При всички останали шест тима програмата ще бъде разделена между двамата им пилоти, като единият ще кара сутринта, а другият – следобед. В сутрешните четири часа за подготовка на пистата ще бъдат Джордж Ръсел (Мерцедес), Макс Верстапен (Ред Бул), Карлос Сайнц (Уилямс), Оливър Беарман (Хаас), Габриел Бортолето (Ауди) и Валтери Ботас (Кадилак). След обедната пауза те ще бъдат заменени респективно от Андреа Кими Антонели, Исак Хаджар, Алекс Албон, Естебан Окон, Нико Хюлкенберг и Серхио Перес, които ще закрият първия от двата предсезонни теста на „Сахир“.

Вторият тридневен тест в Бахрейн ще се проведе от сряда до петък идната седмица и с него ще приключи предсезонната подготовка във Формула 1 за 2026 година. Сезонът ще започне с надпреварата за Гран При на Австралия на 8 март.

Снимки: Gettyimages