Ясен Петров: Много добър математик съм, ще се борим до последно!

Наставникът на Добруджа Ясен Петров изрази задоволство след успеха с 3:0 срещу Септември (София) в efbet Лига.

"Добре съм заварил българския клубен футбол. Искрено искам да кажа, че не съм очаквал чак такъв резултат и такава игра. Знаех, че ще бъдем притеснени от гледна точка, че сме на последното място. Радвам се, че постигнахме трите точки по този категоричен начин, за да се отърсим от напрежението, имаме възможностите да покажем добър футбол. Днес можехме да победим с по-голяма разлика, макар че Септември много ни затрудни първото полувреме. Направихме първата стъпка, трябва да останем здраво стъпили на земята. Трябва да работим, както до този момент. Заедно сме един месец, няма чудеса. Повечето от нещата, които сме тренирали, ги видях днес, но отборът има още накъде да се развива.

Добруджа ще се бори до последно! Докато съм начело на този отбор, няма да се предадем. Всичко е плод на техния труд, черешката на тортата е голът. Повече ме е яд за тях, защото с головете ще повярват повече в себе си. Някои неща не ни се получаваха в контролите на 100%, но там бяхме уморени. Не сме се съобразявали с това да влизаме свежи в контролите. Днес показахме, че можем да играем футбол. Много добър математик съм, но не искам да правя прогнози. Следващата среща е най-важната. Трябва да ги възстановим и да ги подготвим за следващата седмица. Първо да ги приземим. Където и да отидем, нямаме друг избор освен да гоним точки", заяви Пловдивския Джанини.

