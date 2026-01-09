Защо Тиери Нювил тества Rally2 колата на Хюндай преди рали "Монте Карло"?

Вчера световният рали шампион за 2024 година Тиери Нювил трябваше да проведе своя тест преди първото рали за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC) – рали „Монте Карло“, което ще се проведе по-късно този месец.

Обилният снеговалеж обаче наложи анулирането на този тестов ден и неговото пренасрочване. Не такива обаче бяха условията в сряда, когато Нювил направи успешен тест, но не със своя i20 N Rally1, а с Rally2 автомобила на Хюндай.

Но каква беше причината за този нестандартен тест от страна на белгиеца? Отговорът на този въпрос дава спортният директор на корейския тим Андрю Уитли, който говори пред DirtFish.

„Лесно е да се забрави, че ние имахме огромна база данни за гумите, които използвахме преди Ханкук. С тях бяхме направили хиляди километри във всякакви условия. Опитваме се да си върнем това знание с ограниченото време за тестове, с което разполагаме. Ние нямаме втори отбор, така че трябва да използваме всичко, което е на наше разположение.



„Rally2 колата е много полезен инструмент в това отношение. Да, тя е различна от Rally1, но в случая ние не търсим абсолютното представяне. Когато става дума за тестването на гумите за „Монте Карло“, ние искаме да разберем какви са тенденциите и как да правим нашия избор. Ние не търсим да разберем какво се променя, когато променим налягането с 0.2 bar-а.



„Ние искаме да разберем какви са разликите между сликовете и гумите с шипове. Опитваме се да попълним матрицата, затова Тиери тества Rally2 колата. Всичките ни пилоти, които ще карат в Монте, ще я тестват“, добави още Уитли.