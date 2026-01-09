Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Защо Тиери Нювил тества Rally2 колата на Хюндай преди рали "Монте Карло"?

Защо Тиери Нювил тества Rally2 колата на Хюндай преди рали "Монте Карло"?

  • 9 яну 2026 | 15:23
  • 793
  • 0
Защо Тиери Нювил тества Rally2 колата на Хюндай преди рали "Монте Карло"?

Вчера световният рали шампион за 2024 година Тиери Нювил трябваше да проведе своя тест преди първото рали за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC) – рали „Монте Карло“, което ще се проведе по-късно този месец.

Обилният снеговалеж обаче наложи анулирането на този тестов ден и неговото пренасрочване. Не такива обаче бяха условията в сряда, когато Нювил направи успешен тест, но не със своя i20 N Rally1, а с Rally2 автомобила на Хюндай.

Но каква беше причината за този нестандартен тест от страна на белгиеца? Отговорът на този въпрос дава спортният директор на корейския тим Андрю Уитли, който говори пред DirtFish.

Хюндай се сбогува с Финландия, мести тестовата си база във Франция
Хюндай се сбогува с Финландия, мести тестовата си база във Франция

„Лесно е да се забрави, че ние имахме огромна база данни за гумите, които използвахме преди Ханкук. С тях бяхме направили хиляди километри във всякакви условия. Опитваме се да си върнем това знание с ограниченото време за тестове, с което разполагаме. Ние нямаме втори отбор, така че трябва да използваме всичко, което е на наше разположение.

„Rally2 колата е много полезен инструмент в това отношение. Да, тя е различна от Rally1, но в случая ние не търсим абсолютното представяне. Когато става дума за тестването на гумите за „Монте Карло“, ние искаме да разберем какви са тенденциите и как да правим нашия избор. Ние не търсим да разберем какво се променя, когато променим налягането с 0.2 bar-а.

„Ние искаме да разберем какви са разликите между сликовете и гумите с шипове. Опитваме се да попълним матрицата, затова Тиери тества Rally2 колата. Всичките ни пилоти, които ще карат в Монте, ще я тестват“, добави още Уитли.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Колко по-бавни ще станат моторите в MotoGP през 2027 година?

Колко по-бавни ще станат моторите в MotoGP през 2027 година?

  • 9 яну 2026 | 13:52
  • 463
  • 0
Успешни първи километри за Ауди във Формула 1

Успешни първи километри за Ауди във Формула 1

  • 9 яну 2026 | 13:14
  • 3612
  • 0
Хонда ще спонсорира първия сезон на Диого Морейра в MotoGP

Хонда ще спонсорира първия сезон на Диого Морейра в MotoGP

  • 9 яну 2026 | 13:11
  • 569
  • 0
Ландо Норис си хареса Люис Хамилтън за съперник за титлата

Ландо Норис си хареса Люис Хамилтън за съперник за титлата

  • 9 яну 2026 | 12:52
  • 1321
  • 2
Перес посочи проблем за Верстапен и коментира скандала от Бразилия

Перес посочи проблем за Верстапен и коментира скандала от Бразилия

  • 8 яну 2026 | 20:45
  • 1673
  • 0
Болидът, с който Михаел Шумахер постигна първата си победа, отива на търг за 8,5 млн. евро

Болидът, с който Михаел Шумахер постигна първата си победа, отива на търг за 8,5 млн. евро

  • 8 яну 2026 | 20:03
  • 2643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 8314
  • 18
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 14437
  • 18
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 18974
  • 10
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:26
  • 4859
  • 8
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 10871
  • 38
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 9871
  • 13