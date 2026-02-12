Ударно начало на рали "Швеция" за Оливър Солберг

Победителят от рали „Монте Карло“ и лидер в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) започна по ударен начин домашното си рали „Швеция“, втори кръг за сезон 2026.

Пилотът на Тойота спечели по категоричен откриващия етап на състезанието, който се проведе тази вечер. Шведът измина дистанцията от 10.23 километра за 5:53.1 минути и изпревари с 3.8 секунди съотборника си и миналогодишен победител в Швеция Елфин Еванс.

Оливър Солберг остава здраво стъпил на земята преди домашното си рали

Трети на 4.4 зад Солберг се класира още един пилот на Тойота – Такамото Каццута, а доминацията на японския производител в челото оформи Сами Паяри, който се нареди четвърти, изоставайки с 5.6 от лидера. Петото място зае първият от пилотите на Хюндай Тиери Нювил, който регистрира пасив от 6.7 и завърши на 1.2 пред съотборника си Адриен Фурмо. Третият пилот на корейците и победител в Швеция преди две години Есапека Лапи даде седмо време при завръщането си във водещата категория на WRC след година и половина отсъствие.

Oliver wins the first stage of Rally Sweden, leading Elfyn, Taka and Sami in a GR Yaris 1-2-3-4! 🥇🙌#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallySweden 🇸🇪 pic.twitter.com/96dW0ewh1H — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) February 12, 2026

Финландецът завърши на 9.1 зад Солберг, а на 6.6 зад него се нареди първият от пилотите на М-Спорт Джошуа Макърлийн. Ирландецът изпревари с 2.5 Мартинс Сескс, а третият от представители на М-Спорт, дебютантът Джон Армстронг имаше един инцидент, след като се удари в една пряспа край пътя и загуби над 45 секунди спрямо лидера, което го остави извън топ 10.

Рали "Швеция" предлага най-лесния избор на гуми за сезона в WRC

Място в десетката намери частният пилот на Тойота Лоренцо Бертели, който в Швеция практически кара колата, която принципно се управлява от световния шампион Себастиен Ожие. Французинът и през тази година участва в ограничена програма и рали „Швеция“ отново не попадна в неговия график, което не е никаква изненада предвид факта, че Ожие не крие факта, че той не обича да кара на сняг.

В WRC2 се очерта изключително интересна битка този уикенд, а след първия етап първите трима в нея са събрани в само 0.9 секунди. Начело излезе финландецът Лаури Йоона (Шкода), който изпревари със съответно 0.5 и 0.9 своите сънародници Микко Хейкила (Шкода) и Теему Сунинен (Тойота). Четвърти и пети се наредиха още двама представители на Финландия – Туука Каупинен (Тойота) и Роопе Корхнен (Тойота).

Рали „Швеция“ продължава утре с първия пълен ден на състезанието, който предвижда 124.88 състезателни километра, разделени в общо седем етапа. Първият от тях ще стартира в 11:07 часа българско време, а денят ще завърши в 20:05 часа с първото от предвидените две минавания на отсечката „Умео спринт“, чиято пълна версия беше използвана за откриващия етап.

Снимки: Imago