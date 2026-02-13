Популярни
  3. Николай Жечев: Длъжни сме да зарадваме нашите фенове

Николай Жечев: Длъжни сме да зарадваме нашите фенове

  • 13 фев 2026 | 10:44
  • 246
  • 0

Едноименният тим на Ямбол приема утре отбора на Созопол. Срещата е от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Победата над Розова долина за купата на Аматьорската лига внесе настроение и увереност в отбора ни. Доволен съм, че демонстрирахме характер. Предстои ни ново сериозно изпитание – двубоя със Созопол. Излизаме срещу агресивен противник. Смятам, че имаме добри шансове да спечелим. Мотивацията е на лице – първи домакински мач за годината. Длъжни сме да зарадваме нашите фенове, защото винаги ни подкрепят“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, треньор на ямболския тим.

