Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски приключи зимните контроли с победа над Вихрен - на живо от "Герена" след 3:1
  1. Sportal.bg
  2. Несебър
  3. Хеликоптер прекрати контролата в Ямбол

Хеликоптер прекрати контролата в Ямбол

  • 28 яну 2026 | 17:11
  • 256
  • 0
Хеликоптер прекрати контролата в Ямбол

Хеликоптер кацна на Градския стадион в Ямбол по време на приятелската среща на едноименния тим и отбора на Несебър. Причината за екстремната ситуация – спешен случай с дете, което беше докарано с линейка и прехвърлено и откарано с хеликоптера. За да се извършат бързо тези действия, контролата беше прекъсната в 75-ата минута. Наложи се футболистите да изчакат около половин час. След това съдиите и треньорите прецениха, че 30-минутната пауза е доста продължителна и за да не се стигне до контузии, срещата беше прекратена. До прекъсване на двубоя резултата беше 1:1. Иван Колев откри за гостите от дузпа след началните 120 секунди. Капитанът на домакините Иван Тошев изравни в 70-ата минута. Стана динамичен и равностоен мач. Почти всички футболисти на двата отбора взеха участие в спаринга.

Снимки: ФК Ямбол 1915 – фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 12052
  • 11
Ботев (Пловдив) привлече крило от Лудогорец

Ботев (Пловдив) привлече крило от Лудогорец

  • 28 яну 2026 | 13:11
  • 9525
  • 7
Директорът развитие на ДЮФ за турнира на УЕФА в U15 и контролите с Унгария при U16

Директорът развитие на ДЮФ за турнира на УЕФА в U15 и контролите с Унгария при U16

  • 28 яну 2026 | 13:01
  • 4091
  • 0
Играещ под наем в Арда скъса договора си с португалския си клуб

Играещ под наем в Арда скъса договора си с португалския си клуб

  • 28 яну 2026 | 12:41
  • 1639
  • 0
Скаршем вече е чужденец номер 1 в актуалния състав на ЦСКА

Скаршем вече е чужденец номер 1 в актуалния състав на ЦСКА

  • 28 яну 2026 | 12:24
  • 1735
  • 1
Лудогорец обяви мерките за сигурност за двубоя с Ница

Лудогорец обяви мерките за сигурност за двубоя с Ница

  • 28 яну 2026 | 12:14
  • 1292
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 31684
  • 80
ЦСКА 1948 0:1 Борац (Баня Лука)

ЦСКА 1948 0:1 Борац (Баня Лука)

  • 28 яну 2026 | 16:45
  • 5730
  • 0
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 12052
  • 11
Денят на истината в Шампионската лига

Денят на истината в Шампионската лига

  • 28 яну 2026 | 07:05
  • 19514
  • 13
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 13000
  • 13
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 7530
  • 11