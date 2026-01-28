Хеликоптер прекрати контролата в Ямбол

Хеликоптер кацна на Градския стадион в Ямбол по време на приятелската среща на едноименния тим и отбора на Несебър. Причината за екстремната ситуация – спешен случай с дете, което беше докарано с линейка и прехвърлено и откарано с хеликоптера. За да се извършат бързо тези действия, контролата беше прекъсната в 75-ата минута. Наложи се футболистите да изчакат около половин час. След това съдиите и треньорите прецениха, че 30-минутната пауза е доста продължителна и за да не се стигне до контузии, срещата беше прекратена. До прекъсване на двубоя резултата беше 1:1. Иван Колев откри за гостите от дузпа след началните 120 секунди. Капитанът на домакините Иван Тошев изравни в 70-ата минута. Стана динамичен и равностоен мач. Почти всички футболисти на двата отбора взеха участие в спаринга.

Снимки: ФК Ямбол 1915 – фейсбук