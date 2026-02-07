Популярни
  Ямбол 1915
  3. Николай Жечев: Амбицирани сме да задържим купата на АФЛ

Николай Жечев: Амбицирани сме да задържим купата на АФЛ

  • 7 фев 2026 | 13:20
  • 103
  • 0

Едноименният тим на Ямбол играе утре в Раднево с Розова долина (Казанлък). Срещата е четвъртфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.  

„Изпълнихме изцяло заложеното като подготовка. В общи линии сме готови за пролетния полусезон. Започваме го със сериозно изпитание. Ние сме настоящия носител на трофея и ще го защитаваме докрай. Познаваме се отлично със съперника. Розова долина може да повали всеки. Смятам, че можем да отговорим подобаващо. Очаквам здрав мач и ние да го спечелим“, коментира пред Sportal.bg треньора на ямболския тим Николай Жечев. 

