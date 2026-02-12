50-ият редовен конгрес на УЕФА в Брюксел приключи с няколко решения

В белгийската столица Брюксел се състоя 50-ият редовен конгрес на УЕФА, на който бяха взети различни решения.

Французинът Давид Терие, който е президент на FIFPRO Europe, беше ратифициран като представител на организацията в Изпълнителния комитет на УЕФА. Неговият мандат ще бъде тригодишен и ще продължи до конгреса на УЕФА през 2029 г.

🇧🇪The 50th #UEFACongress was held in Brussels today.



Here are some of the key decisions that were made: ⬇️



✔️ David Terrier ratified as @FIFPRO Europe representative on the UEFA Executive Committee

🏅 Fernando Gomes awarded UEFA honorary membership for his outstanding… — UEFA (@UEFA) February 12, 2026

Почетно членство в УЕФА пък получи бившият президент на Португалската футболна федерация и на Португалската лига Фернандо Гомеш, който е бил и член и вицепрезидент на Изпълнителния комитет на УЕФА и член на Съвета на ФИФА.

Освен това бяха одобрени годишният доклад на УЕФА за 2024/25 г., финансовият отчет и финансовите документи за 2024/25 г. с приложенията към тях, както и бюджетът за финансовата 2026/27 година.

Чеферин: Имахме разногласия с Флорентино, но винаги сме се уважавали, щастлив съм, че Реал и Барселона отново са с нас

Вече е ясно, че следващият 51-ви редовен конгрес на УЕФА ще се проведе в Астана, Казахстан, на 4 март 2027 г.

Изпълнителният комитет на УЕФА също проведе заседание в Брюксел във вчерашния 11 февруари, на което бяха обсъдени въпроси като актуализация на стратегията на УЕФА за устойчивост до 2030 г. Освен това бе одобрено и създаването на годишна награда за най-добър съдия при жените и най-добър съдия при мъжете.

Ръководството на БФС взе участие в 50-ия Редовен конгрес на УЕФА

Инициативата има за цел да насърчи уважението към съдиите в цялата футболна общност и да вдъхнови бъдещите поколения, като изтъкне положителни ролеви модели, които въплъщават отдаденост, почтеност и високи постижения.