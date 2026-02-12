Президентът на ФИФА възхитен от постигнатото споразумение между Реал Мадрид и УЕФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино отправи послание за единство остана видимо доволен от обявеното вчера споразумение между УЕФА, Реал Мадрид и Европейската асоциация на клубовете по повод прекратяване на проекта за Суперлигата. Разбирателството е постигнато след два месеца интензивни преговори между страните. Това стана по време на провеждащия се 50-и конгрес на УЕФА в Белгия.

“Това води до единство. Вчера научихме отличната новина за споразумението с Реал Мадрид и искам да благодаря и аплодирам Чеферин, Флорентино и Ал Халайфи. Футболът печели, когато сме единни. Всички знаем, че понякога живеем в много агресивен свят. но съм сигурен, че все още има много неща, по които можем да бъде постигнато съгласие. Тази година имаме Световно първенство, което ще бъде Световно първенство на мира и единството,” заяви Инфантино.

Президентът на ФИФА създаде сериозно разделение и недоволство, докато отправяше послание за единение, с изразеното желание за завръщане на руските отбори в световния футбол, въпреки продължаващата агресия на страната срещу съседна Украйна.

