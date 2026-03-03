Лийдс и Груев отстъпиха на Съндърланд, български съдия дебютира във Висшата лига

Лийдс допусна втора поредна домакинска загуба, след като отстъпи на Съндърланд с 0:1. Илия Груев отново бе титуляр за йоркшърци и остана на терена до 62-ата минута. Българинът Христо Караиванов бе един от асистентите на Стюърт Атуел и направи своя дебют във Висшата лига. Българският рефер започва от най-ниските нива на английския футбол, минава през дивизиите и сега вече свири в елита.
Срещата на "Елънд Роуд" не предложи много. Тя бе решена в 70-ата минута, когато Съндърланд получи дузпа след разглеждане с ВАР за игра с ръка на Итън Ампаду. Хабиб Диара ре разписа от бялата точка, въпреки че изпълнението му не бе добро, но за негово щастие топката се озова в мрежата. Малко преди гола попадение на Лийдс бе отменено поради засада.
Най-доброто положение през първото полувреме бе след удар на Антон Щах от фал. Той бе спасен от вратаря Мелкер Елборг, който направи дебют за гостите. Шведът се справи отлично и с удар с глава на Буйол дълбоко в добавеното време. Лийдс натисна в края, но не успя да стигне до гол. Тимът на Даниел Фарке е на шест точки над зоната на изпадащите.