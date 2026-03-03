Лийдс и Груев отстъпиха на Съндърланд, български съдия дебютира във Висшата лига

Лийдс допусна втора поредна домакинска загуба, след като отстъпи на Съндърланд с 0:1. Илия Груев отново бе титуляр за йоркшърци и остана на терена до 62-ата минута. Българинът Христо Караиванов бе един от асистентите на Стюърт Атуел и направи своя дебют във Висшата лига. Българският рефер започва от най-ниските нива на английския футбол, минава през дивизиите и сега вече свири в елита.

Срещата на "Елънд Роуд" не предложи много. Тя бе решена в 70-ата минута, когато Съндърланд получи дузпа след разглеждане с ВАР за игра с ръка на Итън Ампаду. Хабиб Диара ре разписа от бялата точка, въпреки че изпълнението му не бе добро, но за негово щастие топката се озова в мрежата. Малко преди гола попадение на Лийдс бе отменено поради засада.

It was going to take something remarkable to break the deadlock between Leeds United and Sunderland.



Well, what Ethan Ampadu did could be considered remarkable...



The Wales international used his arm to swat the ball away in the box, and a penalty was awarded - Habib Diarra… pic.twitter.com/Kzh3Cd3Qka — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 3, 2026

Най-доброто положение през първото полувреме бе след удар на Антон Щах от фал. Той бе спасен от вратаря Мелкер Елборг, който направи дебют за гостите. Шведът се справи отлично и с удар с глава на Буйол дълбоко в добавеното време. Лийдс натисна в края, но не успя да стигне до гол. Тимът на Даниел Фарке е на шест точки над зоната на изпадащите.