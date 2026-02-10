Нкунку: Никога не съм мислил да напусна Милан

Нападателят на Милан Кристофър Нкунку даде обширно интервю пред “Гадзета дело спорт”, в което обсъди най-различни теми. Така той обсъди желанието си да остане в отбора въпреки слуховете за възможното си напускане през тази зима, головата си суша в началото на сезона и подобрението в представянето си в последните мачове.

“Опитах се да остана спокоен по време на головата ми суша, защото знам моите качества, както и че головете щяха да дойдат. Просто беше въпрос на време и условия. Ако играеш в атака, трябва да бележиш, защото това е твоята работа. Въпреки това мисля, че помагах на отбора по други начини, но ако се отчетеш с асистенция или гол, това е по-очевидно. Най-важното обаче е да печелим и да правим това, което Масимилиано Алегри иска от нас. Думите му през декември, че трябва да съм спокоен и да се усмихвам повече? Когато треньорът казва нещо, ти трябва да го приемеш, защото той има толкова много опит. В онзи момент, отвъд усмивката, аз бях в моя собствен свят, опитвайки се да бъда готов. Но да, когато се усмихваш и гледаш на нещата позитивно, всичко се променя. Сега се чувствам по-добре, отколкото в началото, защото след двата гола срещу Верона и няколкото мача, които пропуснах заради проблем в глезена, успях да стартирам в няколко поредни срещи, което ми помогна.

Нека да не говорим за числа. Моята цел е винаги да реализирам възможностите ми за гол. Ако имам 10-12 такива, моят фокус е да отбележа 10-12 попадения. За да го направя, трябва да се адаптирам към първенството, което е много различно от останалите, в които съм играл. Тук тимовете са много добре подготвени тактически, като не поемат доста рискове и не оставят много пространства. Без значение от позицията ми, аз се фокусирам върху това, което треньорът иска от мен, като мисля, че мога да се представям на върха на възможностите ми и като централен нападател. Никога не съм си мислил за напускане. Моят агент въобще не ми е споменавал за оферти към мен, така че за мен това бяха само слухове. Също така той ме познава добре: никога не съм го молил да ми търси ново място или да говори с други клубове, защото просто исках да бъда готов да се представям добре тук, в Милан. В моята професия, ако започнеш да слушаш всички, не можеш да се концентрираш върху същественото. Един ден казват, че отиваш еди къде си, а на следващия, че отиваш другаде, но ти си просто един човек и няма как да си навсякъде… Аз знам къде искам да бъда и не ми пречи, ако хората говорят.

Не, с френските ми съотборници не си говорим за Световното първенство, защото в момента всички сме фокусирани върху това да печелим тук, в Милан. Мондиалът е след три-четири месеца и ако се представяме максимално добре в клуба, ще имаме по-голям шанс да получим повиквателни. Беше ми тъжно, че получих контузия точно преди предишното Световно първенство. За всеки футболист е мечта да играе на Мондиал. Сега трябва да се трудя, за да го постигна. Франция е много силна и бихме могли да имаме три състава, като всички те биха били способни да печелят, защото имаме школи, които функционират добре. Защо дойдох в Милан въпреки липсата на участие в евротурнирите? Просто е: ако Милан, който за мен е най-големият клуб в Италия, ти се обади, 90% от работата вече е свършена. Освен това разбрах, че клубът иска да печели трофеи, а това е и моята цел. Имал съм възможността да вдигам трофеи навсякъде, където съм бил, като искам да направя същото и тук, в клуб, който е създаден да печели.

Отпразнуването с балон? То е за моя син. Искам да опитам нещо ново и ми дойде тази идея. Мисля, че наистина му харесва, така че продължавам да го правя. Срещу Комо пропуснах да го сторя, защото голът ми беше за 1:1, като нямаше време за губене, тъй като трябваше да победим. Разликата между Златан Ибрахимович като съотборник и шеф? Сега го виждам в костюм, а преди това - в бутонки. Като изключим това, не се е променил много, все още има характер и желание за победа. Помня как в една тренировка направих грешка и моят състав, в който беше и Ибра, загуби тренировъчния мач. Тогава той нищо не ми каза, но в деня на шампионатния двубой той ме извика в съблекалнята, за да ми каже: “Загубихме, това никога да не се повтаря”. Лука Модрич? Той е невероятен, като има уникални качества и прави невероятни пасове с външен фалц. Ако аз се опитам да ги направя, ще си разместя хълбока. Невероятно е, че е на 40 години, но може да играе до 45-46. Аз на 40? Ако тялото ми го позволява, все още ще играя, защото обичам футбола.

Скудетото? Целта ни е да завършим в топ 4 и да се класираме за Шампионската лига. Сега обаче ще гледаме мач за мач и ще видим къде можем да стигнем. Също така ни очаква градското дерби, което е специален мач. Кой отбор ме впечатли най-много? Комо играе добре с топката и я движи интелигентно. Дали ми харесва Милано? Градът е красив, като живея близо до “Сан Сиро” и ми харесва. “Миланело” пък ми напомня малко на “Клерфонтен”, където прекарах две години като юноша. Дали Адриен Рабио е в най-добрата си форма? Винаги съм го виждал такъв, но сега може би е малко по-решаващ. Това се дължи и на желанието на Алегри той да бъде по-атакуващ, докато преди това играеше по-назад. Адриен разполага с феноменален удар и тича много. Мисля, че може всеки ден да играе по 90 минути, защото никога не се уморява. Също така е в пика на кариерата си между 29 и 31 години. Той е звяр и няма граници, като винаги натиска на и извън терена.

Кой е по-добър на дузпите между мен и Майк Менян в тренировките? Бих казал, че сме 50:50. Майк ни помогна да спечелим точки. Той има страхотно лидерство, а в съблекалнята, когато си отвори устата, всички го слушат. Винаги говори за доброто на тима като един истински капитан. Не можехме да му кажем “остани, остани”, но сега, когато той поднови договора си, ние сме по-спокойни. За клуба е добре, че той остава. Кой е по-бърз между мен и Рафаел Леао? В дългите дистанции може би Рафа, а в по-късите вероятно аз. Защо рядко изпълнявам преките свободни удари в Милан? Нямам много възможности, а и когато пристигнеш в нов клуб, вече има съотборници, които ги изпълняват, така че трябва да се адаптираш. Ще видим какво можем да направим следващия път”, коментира Нкунку.

