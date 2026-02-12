Популярни
Борнемут завърши сделка за защитник от Милан, Реал Мадрид прибира половината сума

  • 12 фев 2026 | 13:29
  • 656
  • 0

Борнемут задържа за постоянно защитника Алекс Хименес от Милан, обявиха от клуба. Испанецът бе привлечен под наем от Милан през лятото, но впечатли с изявите си и след 22 двубоя и един гол в Премиър лийг от “Виталити” са решили да направят сделката постоянна. 22-годишният бранител бе привлечен при “росонерите” от Реал Мадрид, чийто юноша е, но през това лятото италианците го пуснаха в английския тим.

От Борнемут ще платят 20 милиона евро твърда сума за Хименес и още 5 млн. са включени в сделката под формата на бонуси. Интересното е, че половината от сумата по сделката ще отиде в касата на отбора от “Сантиаго Бернабеу”, тъй като мадридчани имат включена клауза за 50% от сумата от евентуален бъдещ трансфер на защитника.

