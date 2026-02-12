Борнемут завърши сделка за защитник от Милан, Реал Мадрид прибира половината сума

Борнемут задържа за постоянно защитника Алекс Хименес от Милан, обявиха от клуба. Испанецът бе привлечен под наем от Милан през лятото, но впечатли с изявите си и след 22 двубоя и един гол в Премиър лийг от “Виталити” са решили да направят сделката постоянна. 22-годишният бранител бе привлечен при “росонерите” от Реал Мадрид, чийто юноша е, но през това лятото италианците го пуснаха в английския тим.
От Борнемут ще платят 20 милиона евро твърда сума за Хименес и още 5 млн. са включени в сделката под формата на бонуси. Интересното е, че половината от сумата по сделката ще отиде в касата на отбора от “Сантиаго Бернабеу”, тъй като мадридчани имат включена клауза за 50% от сумата от евентуален бъдещ трансфер на защитника.
Снимки: Gettyimages