Голмайсторът на Милан ще може да играе срещу Божинов и компания

Нападателят на Милан Кристиан Пулишич днес е подновил отборни тренировки и ще може да включен в състава на Масимилиано Алегри за гостуването на Пиза, където играе българският национал Росен Божинов, съобщават италианските медии.
Както е известно, американският национал пропусна победата с 3:0 над Болоня на 3 февруари заради бурсит. Тъй като едва от днес тренира наравно със съотборниците си, очакванията са той да започне петъчния мач на пейката, а титуляри в атака да бъдат Рафаел Леао и Кристофър Нкунку. Именно Пулишич е голмайсторът на Милан през този сезон със своите 10 гола във всички турнири, макар и да не се е разписвал от началото на годината.
Междувременно, десният халф-бек Алексис Салемакерс продължава да тренира индивидуално заради своята контузия. Така той най-вероятно ще пропусне предстоящата визита, след като отсъстваше и в предишния двубой, в който титуляр на неговата позиция беше Закари Атекаме.
Снимки: Gettyimages