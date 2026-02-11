Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Задава се епизод 2 на здравата битка между Лудогорец и Левски - на живо от Разград преди сблъсъка от 1/4-финалите за Купата
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Голмайсторът на Милан ще може да играе срещу Божинов и компания

Голмайсторът на Милан ще може да играе срещу Божинов и компания

  • 11 фев 2026 | 15:51
  • 574
  • 0

Нападателят на Милан Кристиан Пулишич днес е подновил отборни тренировки и ще може да включен в състава на Масимилиано Алегри за гостуването на Пиза, където играе българският национал Росен Божинов, съобщават италианските медии.

Както е известно, американският национал пропусна победата с 3:0 над Болоня на 3 февруари заради бурсит. Тъй като едва от днес тренира наравно със съотборниците си, очакванията са той да започне петъчния мач на пейката, а титуляри в атака да бъдат Рафаел Леао и Кристофър Нкунку. Именно Пулишич е голмайсторът на Милан през този сезон със своите 10 гола във всички турнири, макар и да не се е разписвал от началото на годината.

Междувременно, десният халф-бек Алексис Салемакерс продължава да тренира индивидуално заради своята контузия. Така той най-вероятно ще пропусне предстоящата визита, след като отсъстваше и в предишния двубой, в който титуляр на неговата позиция беше Закари Атекаме.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дибала се завръща в игра за Рома за дербито с Наполи

Дибала се завръща в игра за Рома за дербито с Наполи

  • 11 фев 2026 | 15:22
  • 451
  • 0
Симеоне преди сблъсъка с Барселона: Винаги имам вяра във всичко, което правя, публиката ни ще е много важна

Симеоне преди сблъсъка с Барселона: Винаги имам вяра във всичко, което правя, публиката ни ще е много важна

  • 11 фев 2026 | 15:09
  • 752
  • 0
Палмър изпревари Груев за награда в Премиър лийг

Палмър изпревари Груев за награда в Премиър лийг

  • 11 фев 2026 | 14:57
  • 1860
  • 2
Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико

Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико

  • 11 фев 2026 | 14:39
  • 1746
  • 1
Барселона разкри за проблем на Маркъс Рашфорд

Барселона разкри за проблем на Маркъс Рашфорд

  • 11 фев 2026 | 14:06
  • 2706
  • 0
Шлотербек вече има краен срок за решение относно бъдещето си, Реал Мадрид е напълно възможен вариант

Шлотербек вече има краен срок за решение относно бъдещето си, Реал Мадрид е напълно възможен вариант

  • 11 фев 2026 | 14:02
  • 1552
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 41980
  • 43
11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

  • 11 фев 2026 | 16:58
  • 14052
  • 15
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 24723
  • 16
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 10378
  • 1
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 2464
  • 0
Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега

Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега

  • 11 фев 2026 | 16:34
  • 3424
  • 8