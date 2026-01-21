Популярни
Черноморец (Балчик) громи дубъла на Спартак (Варна)
  • 21 яну 2026 | 14:01
  • 294
  • 0
Черноморец (Балчик) надигра Спартак II (Варна) с 6:0 в приятелска среща. Интригата беше премахната до средата на първото полувреме. Борис Стойков центрира и Стефан Митев откри резултата в 7-ата минута. След още толкова време, Толга Мюрвет подаде и Митев се разписа за втори път. Кристо Яначков направи преднината категорична след извеждащ пас на Мартин Янакиев в 23-ата минута. В 33-ата пък Мюрвет завърши самостоятелен пробив с гол. Скоро, Янакиев стреля, топката се отби в гредата и Яначков реализира още веднъж. Той оформи хеттрик в 85-ата минута, когато вкара от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Мартин Петков.

