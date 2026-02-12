Възможно ли е Мерцедес да бойкотира Гран При на Австралия?

Ръководителят на отбора на Мерцедес Тото Волф не е никак доволен от цялата полемика, която се разрази около задвижващата система на Сребърните стрели заради съотношението на сгъстяване на горивната смес в горивната камера.

Според правилника това съотношение трябва да е 16:1, но в Мерцедес постига 18:1, използвайки метали, чиято еластичност се променя при нагряване. Моторът на германците отговаря на правилата когато е студен, но с покачването на температурата това се променя.

Към момента в правилника е записано, че измерването на сгъстяването се прави само при студен двигател, а не при горещ такъв. В края на миналата седмица обаче се появи информация в италианските медии, че ФИА ще промени това и вече ще започне да разглежда сгъстяването и при загрят агрегат.

„Малко съм объркан как стигнахме до тук през последните седмици, защото до петък аз бях с впечатлението, че нищо няма да се промени. Тогава прочетох статия в италиански сайт, която казва, че нещата ще се променят, така че си помислих, че ние би трябвало да знаем за това“, каза Волф пред медиите в Бахрейн и добави, че ако всички останали производители се обединят, в Мерцедес ще бъдат прецакани.



„Не са само отборите, които гласуват. Нужните са още гласовете от контролния орган (ФИА) и притежателя на търговските права (Либърти медия). И ако всички те решат да се обединят по една тема, тогава си прецакан.



„Смятам, че лобирането от страна на другите производители се засили значително преди последните няколко месеца. Говоря за тайни срещи, тайни писма до ФИА, но очевидно на този етап няма такова нещо като тайна. И това ни доведе до тази ситуация.



„Но знаете, този спорт е пълен с изненади, така че никога не можеш да кажеш, че си сигурен в нещо. През цялото време на създаване на един двигател ти информираш ФИА за това, което правиш, точно така постъпихме и ние. Имахме всички гаранции, че отговаряме на правилата. Дори не говорим за някакви големи ползи в нашето представяне, но явно конкурентите ни се почувстваха ощетени и започнаха да лобират пред ФИА“, добави Волф.

Впоследствие пред австриеца беше поставен и въпросът за това как ще постъпи Мерцедес, ако правилата бъдат променени. Хомологирането на двигателите ще бъде извършено на 1 март, а с оглед дългия производствен процес в Мерцедес няма да имат време да създадат нови двигатели не само за себе си, но и за отборите на Макларън, Алпин и Уилямс в толкова кратък срок. Волф обаче е категоричен, че Сребърните стрели ще се съобразят с решението на ФИА и дори отказа да коментира теоретичната възможност за бойкот на Гран При на Австралия от страна на германския производител.

„Е, ако стане правила, ние ще трябва да се съобразим с него. Ако не можем да го направим, тогава ФИА трябва да измисли начин, по който да коригира това, а за нас това все още не е ясно. Разработката на един двигател отнема много време, както и производството. И ако изведнъж ти кажат, че ти трябва да оперираш двигателя по начин, за който той не е проектиран, това може да се отрази значително на неговото представяне.



„Няма сценарий, в който ние бихме съдили някого. Във Формула 1, по мое мнение, сега е по-важно отвсякога да знаеш какви са правилата. Но инженерната гениалност винаги е уважавана и за това ние винаги уважаваме ръководството на спорта. Ако то реши да промени правилата, независимо дали това е срещу нас, или в наша полза, ние ще се съобразим“, каза Волф.

Снимки: Gettyimages