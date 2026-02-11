Популярни
  Уилямс: Конкурентите са бесни, но двигателят на Мерцедес е напълно легален

  • 11 фев 2026 | 11:16
  • 939
  • 0

Ръководителят на отбора на Уилямс Джеймс Ваулс коментира сагата около спорния двигател на Мерцедес, който предизвика първия голям спор още преди старта на сезон 2026 във Формула 1.

Според информация, появила се още преди Коледа, Мерцедес успява да постигне по-голямо от разрешеното сгъстяване на горивната смес в горивната камера. Според правилата съотношението на сгъстяване трябва да е 16:1, но в Мерцедес постигат 18:1, което дава около 15 до 20 конски сили по-голяма мощност.

Въпреки този по-голям коефицент на сгъстяване практически погледнато моторът на Мерцедес, който се използва още от Макларън, Уилямс и Алпин, отговаря на правилника и начина, по който те са написани. При студен двигател, когато се прави измерването на сгъстяването, двигателят на Сребърните стрели постига съотношение 16:1, но при нагряване металите в него се разширявят и се стига до 18:1.

Разбира се, този трик не се хареса на конкурентите на Мерцедес, които поискаха от ФИА да предприемат мерки срещу Сребърните стрели. Първите дискусии по темата не доведоха резултат, но в последните дни се появи информация, че все пак ще има мерки, но според Ваулд това заплашва ДНК-то на Формула 1.

„Моята твърда позиция относно задвижващите системи е, че ние имаме колата, която напълно отговаря на правилата. Не говорим за едномесечен труд, а за дългогодишен такъв, за да бъде създадена една задвижваща система на такова ниво. Ние, като спорт, трябва да направим нужното, за да не превърнем нашия шампионат в такъв с балансиране на силите. При нас е меритокрация и най-добрите инженери се възнаграждават с най-добрите резултати, а не се наказват от тях.

„Сигурен съм, че конкурентите са ядосани. Те не успяват да постигнат това, което Мерцедес прави, но ние трябва да внимаваме. Сигурен съм, че в момента няма нито един човек в пит лейна, който да може да каже кой е най-добрият двигател, фокусирали сме се върху само един детайл.

„Надявам се разумът да надделее и като спорт ние да припознаем, че най-добрите инженери трябва да бъдат възнаградени с добри резултати. Ние сме тук заради тях, а аз продължавам да твърдя, че нашият двигател е напълно легален“, каза Ваулс.

Снимки: Gettyimages

