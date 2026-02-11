Популярни
  Лъчо Котев: Надяваме се да пренесем добрите резултати и в първенството

Лъчо Котев: Надяваме се да пренесем добрите резултати и в първенството

  • 11 фев 2026 | 18:01
  • 494
  • 0

Футболистът на Арда Лъчезар Котев коментира успеха над Ботев (Враца). Тимът от Кърджали се наложи с 3:2 и се класира за полуфиналите на Sesame Купа на България.

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

"Щом продължаваме напред, значи сме се представили по-добре от съперника. Не беше много приятен двубой за наблюдаване. Теренът беше тежък, но имаше битка и спечелихме повече единоборства, а с това и двубоя.

Треньорът ни каза, че ако отговорим на битката на Ботев Враца, ще успеем да победим. Бях близо до избитата топка, стигнах първи и отбелязах. Няма значение кой е вкарал, важен е успехът. Ситуацията в клуба е страхотна, настроението в съблекалнята отлично, налагат се и много българи. Надяваме се да пренесем добрите резултати и в първенствата.

На полуфиналите са два мача, само добри отбори останаха. Няма да си пожелаваме никого, ще изгледам двубоите и ще видим кои продължават", завърши Лъчезар Котев.

