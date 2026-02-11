Паскалев: Посвещавам победата на моето семейство и приятелка, само ние си знаем през какво минаваме

Защитникът на Арда Мартин Паскалев, който вкара второто от трите попадения за неговия отбор при победата с 3:2 над Ботев (Враца) за Купата, посвети гола на своето семейство.

"Посвещавам победата на моето семейство и приятелка. Само ние си знаем през какво минаваме. Голът падна в точния момент и съм доста радостен.

Няма значение с кого играя, важното е да съм сред 11-те. Благодаря на ръководството и щаба, че ми гласува доверие. Отплатих се. Станах шампион на Босна, сега положителен трансфер в Арда. Нямам претенции, с кого ще се паднем на полуфинал", заяви щастливият Паскалев.