Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Паскалев: Посвещавам победата на моето семейство и приятелка, само ние си знаем през какво минаваме

Паскалев: Посвещавам победата на моето семейство и приятелка, само ние си знаем през какво минаваме

  • 11 фев 2026 | 17:30
  • 961
  • 0

Защитникът на Арда Мартин Паскалев, който вкара второто от трите попадения за неговия отбор при победата с 3:2 над Ботев (Враца) за Купата, посвети гола на своето семейство.

"Посвещавам победата на моето семейство и приятелка. Само ние си знаем през какво минаваме. Голът падна в точния момент и съм доста радостен.

Няма значение с кого играя, важното е да съм сред 11-те. Благодаря на ръководството и щаба, че ми гласува доверие. Отплатих се. Станах шампион на Босна, сега положителен трансфер в Арда. Нямам претенции, с кого ще се паднем на полуфинал", заяви щастливият Паскалев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Адалберт Зафиров: Купата е най-лесният път за ЦСКА към Европа

Адалберт Зафиров: Купата е най-лесният път за ЦСКА към Европа

  • 11 фев 2026 | 15:35
  • 842
  • 3
"Вабанк": ЦСКА гледа към трофея, а Разград чака големия сблъсък между Лудогорец и Левски

"Вабанк": ЦСКА гледа към трофея, а Разград чака големия сблъсък между Лудогорец и Левски

  • 11 фев 2026 | 15:35
  • 2245
  • 4
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 35092
  • 19
Ботев удължи договора на защитник

Ботев удължи договора на защитник

  • 11 фев 2026 | 14:50
  • 1003
  • 2
Банско се раздели с Влади Златинов

Банско се раздели с Влади Златинов

  • 11 фев 2026 | 14:32
  • 943
  • 0
Стоичков става акционер в румънски клуб, Камата помага на Георге Хаджи

Стоичков става акционер в румънски клуб, Камата помага на Георге Хаджи

  • 11 фев 2026 | 13:39
  • 4993
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

  • 11 фев 2026 | 19:15
  • 71649
  • 265
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 70435
  • 76
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 35092
  • 19
Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

  • 11 фев 2026 | 17:56
  • 4323
  • 1
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 13625
  • 3
Лора Христова: Една чаша вино за медала може

Лора Христова: Една чаша вино за медала може

  • 11 фев 2026 | 18:49
  • 501
  • 0