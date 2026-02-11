Тунчев: Целим се във финала, няма да се предаваме

Наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев говори след победата с 3:2 срещу Ботев (Враца) на четвъртфиналите в турнира Sesame Купа на България.

"Стартирахме по най-добрия начин. Имахме една-две ситуации, които трябваше да изиграем по-добре и да се успокоим повече с втори гол, но стана обратното. После допуснахме един гол, втори гол, можеше и трети, имаше известна паника. Теренът беше тежък. Тази паника не мога да си я обясня, така стана и срещу ЦСКА. Това нещо не трябва да се случва.

Искам нападателите да вкарват голове - радващо е, че днес имахме други, които успяха да вкарат. Днес се наложи Джелал Хюсеинов да играе на друга позиция. Накрая решихме последните десет минути, че трябва да затворим мача. Все още си имаме шансовете, все още не знаем съперника си, има два мача на полуфиналите, ще направим всичко възможно да стигнем до финала. Стигнали сме дотук, няма да се предаваме", заяви бившият национал.