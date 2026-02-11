Стоичков става акционер в румънски клуб, Камата помага на Георге Хаджи

Популярни
Българската футболна мегазвезда Христо Стоичков ще стане акционер в елитния румънски клуб Фарул (Констанца), съобщaва сайтът fanatik.ro, а след това новината беше разпространена и от другите румънски медии.

Стоичков ще вземе 50 процента от акциите на Георге Хаджи в клуба, а другите 50 ще бъдат на румънската футболна легенда Георге Попеску, който и в момента е президент на Фарул. Хаджи притежава 69.9 процента от Фарул, 10 процента са на бразилската футболна легенда Ривалдо, 10 притежава Чиприан Марика, а също толкова има и Даниел Морару.

Причината за промяната е решението на Георге Хаджи да приеме предложението на президента на Футболната федерация на Румъния Ръзван Бурляну да стане национален селекционер. За да мине на работа във федерацията като треньор обаче, Кралят – както наричат Хаджи на север от Дунава, трябва да прекрати отношенията си с досегашния си клуб. Така той ще прехвърли своите акции на двамата си добри приятели – Попеску и Стоичков, които ще си разделят 69.9 процента по равно. Сделката е била договорена по време на рождения ден на българина на 8-и февруари, когато той събра близки и приятели по случай своята 60-та годишнина, твърди още fanatik.ro. Стоичков и Хаджи да изключително близки от много години, а българинът често в публикациите си в профила в интернет го нарича „брат“.

Според информацията в медиите, Хаджи ще води румънските национали в квалификациите за Евро 2028 и за Световното първенство през 2030-а, но „ще се доближи до отбора“ още по време на баражите за Мондиал 2026 и на самото Световно първенство, ако се наложи. Съобщена е и заплатата на Хаджи като национален треньор – 30 хиляди евро месечно, а бонусът му за класирането на Мондиал 2030 е 1 милион евро.

