ЦСКА в преговори за нападател на Хаджи

ЦСКА е в напреднали преговори за привличането на играч от тима на Фарул (Констанца). Отборът е воден от бившия играч на 31-кратните родни шампиони Янис Зику, който се подвизваше на стадион “Българска Армия” през есента на 2011 г., а легендата Георге Хаджи е акционер в клуба. Според информация на румънското издание ProSport „армейците“ се опитват да си осигурят услугите на 25-годишния нападател Александру Ишфан, но сделката е възпрепятствана от специфична клауза в договора на футболиста.

Българският клуб е отправил оферта от 450 хил. евро за правата на Ишфан, но северните ни съседи към момента не са склонни да приемат условията. Причината е, че при евентуален нов трансфер Фарул ще получи едва половината от парите – 225 000 евро.

Това е така, защото при привличането на Ишфан със свободен трансфер от Университатя (Крайова) през лятото в клуба са се съгласили да отстъпят 50% от сумата при бъдеща продажба на играча на бившия му клуб. Източниците на изданието твърдят, че преговорите между ЦСКА и Фарул не са приключили и ще продължат през зимния трансферен прозорец.

Иначе Александру Ишфан е сред прогресивните играчи в тима от Констанца. Той бързо се наложи като основна фигура и успя да запише общо 21 мача, в които вкара 6 гола и направи 1 асистенция.