Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА в преговори за нападател на Хаджи

ЦСКА в преговори за нападател на Хаджи

  • 16 дек 2025 | 22:50
  • 1143
  • 1
ЦСКА в преговори за нападател на Хаджи

ЦСКА е в напреднали преговори за привличането на играч от тима на Фарул (Констанца). Отборът е воден от бившия играч на 31-кратните родни шампиони Янис Зику, който се подвизваше на стадион “Българска Армия” през есента на 2011 г., а легендата Георге Хаджи е акционер в клуба. Според информация на румънското издание ProSport „армейците“ се опитват да си осигурят услугите на 25-годишния нападател Александру Ишфан, но сделката е възпрепятствана от специфична клауза в договора на футболиста.

Българският клуб е отправил оферта от 450 хил. евро за правата на Ишфан, но северните ни съседи към момента не са склонни да приемат условията. Причината е, че при евентуален нов трансфер Фарул ще получи едва половината от парите – 225 000 евро.

Това е така, защото при привличането на Ишфан със свободен трансфер от Университатя (Крайова) през лятото в клуба са се съгласили да отстъпят 50% от сумата при бъдеща продажба на играча на бившия му клуб. Източниците на изданието твърдят, че преговорите между ЦСКА и Фарул не са приключили и ще продължат през зимния трансферен прозорец.

Иначе Александру Ишфан е сред прогресивните играчи в тима от Констанца. Той бързо се наложи като основна фигура и успя да запише общо 21 мача, в които вкара 6 гола и направи 1 асистенция.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Пловдив) обяви програмата си за зимна подготовка, "смърфовете" ще се готвят в Турция

Локо (Пловдив) обяви програмата си за зимна подготовка, "смърфовете" ще се готвят в Турция

  • 16 дек 2025 | 19:45
  • 777
  • 0
Септември (Симитли) обяви програмата си за зимна подготовка

Септември (Симитли) обяви програмата си за зимна подготовка

  • 16 дек 2025 | 19:11
  • 742
  • 0
Стана ясно кой ще свири последния мач в България за 2025 година

Стана ясно кой ще свири последния мач в България за 2025 година

  • 16 дек 2025 | 18:31
  • 1618
  • 1
Хебър се раздели с четирима футболисти и води преговори за разтрогване с още един

Хебър се раздели с четирима футболисти и води преговори за разтрогване с още един

  • 16 дек 2025 | 17:17
  • 1931
  • 1
Монтана обявява по Коледа програмата за януари

Монтана обявява по Коледа програмата за януари

  • 16 дек 2025 | 16:04
  • 640
  • 0
"Червените" се похвалиха: MyCSKA е в най-сваляното приложение в България!

"Червените" се похвалиха: MyCSKA е в най-сваляното приложение в България!

  • 16 дек 2025 | 15:38
  • 8357
  • 88
Виж всички

Водещи Новини

Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

  • 16 дек 2025 | 23:14
  • 4493
  • 6
Гуадалахара 0:0 Барселона, каталунците се затрудняват

Гуадалахара 0:0 Барселона, каталунците се затрудняват

  • 16 дек 2025 | 23:30
  • 5857
  • 37
Мареска си поигра с огъня срещу кардиф, но златни резерви го спасиха за полуфинал в карабао къп

Мареска си поигра с огъня срещу кардиф, но златни резерви го спасиха за полуфинал в карабао къп

  • 16 дек 2025 | 23:56
  • 3793
  • 11
Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 20350
  • 55
И на върха пак е Усман Дембеле

И на върха пак е Усман Дембеле

  • 16 дек 2025 | 19:53
  • 10944
  • 19
Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

  • 16 дек 2025 | 16:37
  • 16216
  • 14