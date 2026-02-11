Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
Левски без Макун срещу Лудогорец - вижте групата на Веласкес

  • 11 фев 2026 | 12:17
  • 1394
  • 1
Левски обяви разширения състав, на който Хулио Веласкес ще разчита тази вечер, когато „сините“ гостуват на Лудогорец в четвъртфинал от турнира за Sesame Купа на България. Очаквано Кристиан Макун е извън състава, тъй като страда от контузия.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.

