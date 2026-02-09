Признание: Илия Груев е номиниран за Играч на кръга в Премиър лийг

Българският национал Илия Груев получава все по-добри оценки за изявите си с екипа на Лийдс. Поредлното признание стана факт днес, когато родният халф беше номиниран за Играч на кръга в Премиър лийг.
Груев изигра много силен мач при победата на тима от Йоркшир над Нотингам Форест с 3:1. Бившият футболист на Вердер (Бремен) се отличи с две асистенции.
Другите номинирани за Играч на кръга са Ерлинг Холанд, Киърнън Дюсбъри-Хол, Данго Уатара, Коул Палмър, Крисенсио Съмървил и Мартин Субименди.
Гласуването се провежда на официалния сайт на Премиър лийг и ще приключи във вторник в 14:00 часа българско време.
Снимки: Gettyimages