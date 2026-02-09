Популярни
  Челси
  2. Челси
  Росиниър: Двете ни загуби бяха срещу най-силния отбор в Европа, моите футболисти са много силни психически

Росиниър: Двете ни загуби бяха срещу най-силния отбор в Европа, моите футболисти са много силни психически

  9 фев 2026 | 16:51
  • 675
  • 0
Росиниър: Двете ни загуби бяха срещу най-силния отбор в Европа, моите футболисти са много силни психически

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър говори преди утрешния сблъсък с Лийдс на "Стамфорд Бридж" - мач, с който той ще отбележи един месец от дебюта си като треньор на "сините". За този период лондончани записаха седем победи и две поражения, които бяха в полуфиналите за "Карабао Къп" срещу Арсенал.

"Даниел Фарке е изключителен треньор. Доминик Калвърт-Люин е настина в добра форма. Те играят с голяма енергия, пресират, директни са в най-положителния смисъл. Отново ще бъде много труден мач. Не мога да говоря за това, което се е случило в миналото, когато аз не съм бил тук (б.ред. - Росиниър има предвид загубата на Челси с 1:3 на "Елънд Роуд" по-рано през сезона). Фокусиран съм върху утрешния мач.

Те играха великолепно срещу Нотингам Форест.

Рийс Джеймс е възстановен. Имаше някои малки проблеми по отношение на това, че не се чувстваше добре днес. Това е истината, а не някаква конспирация. Надявам се, че ще се почувства достатъчно добре, за да бъде включен в състава за утрешния мач.

Андрей Сантос тренира днес. Той е войник. Имаше подут глезен след едно не много добро влизане срещу него, но е добре за утре. Тосин изглежда добре, тренира днес. За Ромео Лавия имаме много детайлен план. Той се върна на тренировъчното игрище с нас през последните два дни, беше страхотно да го видим, но трябва да се уверим, че когато се върне в игра, трябва да е по най-добрия начин. Просто трябва да сме сигурни, че върви по правилния план в следващите 10 -14 дни.

Двете ни загуби дойдоха срещу отбора, който мнозина определят като най-добрия в Европа в момента. И в двата мача не можехме да разчитаме на много от играчите ни.

Моите футболисти показват изключителна психическа издръжливост, за да се върнат след изоставане с два гола срещу Уест Хам и след изоставане срещу Наполи. Не поставям под въпрос тяхната психическа издръжливост", заяви Росиниър.

