Челси ще брани мястото си в топ 4 срещу непредвидимия Лийдс

Челси и Лийдс ще се изправят един срещу друг в мач от 26-ия кръг на Премиър лийг днес от 21:30 часа на стадион „Стамфорд Бридж" в Лондон. Главен съдия на срещата ще бъде Робърт Джоунс. "Сините" са в ролята на фаворит, но Лийдс е способен да изненада всеки съперник, включително далеч от дома.

Челси заема 5-о място в таблицата с 43 точки, като отборът има голова разлика от 45 вкарани и 28 допуснати гола. „Сините" са в добра позиция в борбата за класиране в Шампионската лига, което е голямата им цел. Съставът на Лиъм Росиниър не е особено убедителен на собствен терен, където е спечелил само 21 точки.



Лийдс е на 16-та позиция с 29 точки и голова разлика 34:43. „Белите" все още не са далеч от зоната на изпадащите и се нуждаят от по-добри резултати като гост, за да са спокойни за оставането си в елита.

Челси демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача, записвайки четири победи и само една загуба. „Сините" надделяха над Уулвърхамптън с 3:1 през уикенда, а преди това победиха Уест Хам с 3:2 и Кристъл Палас с 3:1. В Шампионската лига Челси също показа класа, побеждавайки Наполи като гост с 3:2. Единствената загуба дойде от Арсенал с 0:1 в реванша от полуфиналите на "Карабао Къп".



Лийдс също показва подобрение във формата си с три победи, едно равенство и една загуба в последните пет мача. „Белите" победиха Нотингам Форест с 3:1, преди това завършиха 1:1 с Евертън и надвиха Фулъм с 1:0. В турнира за ФА Къп те надиграха Дарби Каунти с 3:1, но преди това претърпяха тежко поражение от Арсенал с 0:4 в първенството.

Челси разчита на добрата форма на нападателя Жоао Педро, който се очаква да бъде титуляр в предстоящия мач. Бразилецът е ключова фигура в офанзивните планове на „сините" и ще търси да продължи головата си серия. Коул Палмър, който заби хеттрик срещу Уулвърхамптън, и Педро Нето също се очаква да започнат в атаката на домакините, а в средата на терена ще се разчита на Енцо Фернандес.



Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке отново ще гласува доверие в халфовата линия на Илия Груев. Българският национал се представи блестящо срещу Нотингам Форест и направи две асистенции, а освен това сгреши само един пас. Доминик Калвърт-Люин и Ноа Окафор се очаква да стартират в атака за „белите" на "Стамфорд Бридж".

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 3 декември 2025 г. в мач от Премиър лийг, като Лийдс изненада с убедителна победа с 3:1 на "Елънд Роуд". Преди това, в мач от ФА Къп на 28 февруари 2024 г., Челси се наложи с 3:2 на „Стамфорд Бридж".



Лийдс спечели два от последните 4 мача в съперничеството, но преди това нямаше успех срещу "сините" от Лондон от 2002 година.

Снимки: Gettyimages