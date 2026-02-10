Фернандо Алонсо разкри кога ще вземе решение за бъдещето си

Бъдещето на Фернандо Алонсо във Формула 1 остава една от големите въпросителни преди старта на новия сезон. Двукратният световен шампион се надява на завръщане в челото с първия болид на Астън Мартин, създаден от Ейдриън Нюи, но дали в тима са разчели правилно новите технически правила?

Преди началото на тестовете в Бахрейн испанският пилот разкри, че би искал да изчака до септември, преди да вземе окончателно решение за кариерата си. Въпреки това, той призна, че от Астън Мартин може да поискат да финализират пилотския си състав по-рано.

Con los colores de toda una vida 💙💛❤️



El casco de Fernando Alonso en 2026 pic.twitter.com/B5r1VSSctd — DAZN España (@DAZN_ES) February 9, 2026

Макларън с по-различно решение от другите за Бахрейн

На 44 години Алонсо е най-възрастният пилот на стартовата решетка, но все още е смятан за един от най-силните състезатели в навечерието на ключова година за Астън Мартин. Базираният в Силвърстоун отбор се надява да направи крачка напред в класирането с влизането в сила на новите технически регулации.

Докато обмисля бъдещето си, двукратният световен шампион отбеляза, че решението му вероятно ще зависи от това как се развива болидът през годината.

Пирели обяви гумите за двата предсезонни теста в Бахрейн

„Не знам – мисля, че тази година трябва да се изчака малко повече, защото прогресът и развитието на колите ще бъдат невероятни - заяви Алонсо пред испанския вестник AS, запитан кога ще вземе решение за бъдещето си. - Вместо да подобряваме с една или две десети с нов пакет, може да подобрим с осем десети или цяла секунда. Затова мисля, че ще видим огромни колебания в представянето на отборите през сезона. Едно решение през април или май може да се окаже правилно или грешно до септември, в зависимост от това как вървят подобренията. Колкото по-дълго можеш да чакаш, толкова по-добре. Това би било моето намерение – да изчакам до септември, за да реша. Но ще видим.“

Алонсо навлиза в своя 23-ти сезон във Формула 1 и постоянно подобрява рекорда за най-много стартове, докато преследва заветната трета титла.

Нюи: Нямахме време да боядисаме колата за Барселона

Макар испанецът да подчерта, че представянето на отбора е важен фактор за бъдещото му решение, той отбеляза, че ще вземе предвид и личните си обстоятелства.

„Не мисля, че ще зависи само от представянето - каза той. - Трябва да видя как се чувствам, колко съм мотивиран, колко ми тежат пътуванията, събитията, маркетингът и всичко извън пистата. Мисля, че отборът ще се подобри много от началото на годината; ще растем с напредването на сезона. Това ще бъде мотивиращо по отношение на възможността да продължа, виждайки как колата се подобрява и резултатите стават по-добри.“

Въпреки това Алонсо разбира, че може да няма възможността да чака толкова дълго, колкото му се иска, предвид множеството имена, които навлизат на пилотския пазар.

Астън Мартин показа цветовете на първата кола на тима, дело на Нюи

„Но за да вземеш 100% сигурно решение, трябва да изчакаш възможно най-дълго... ако отборът може да чака. Защото едно е какво искаш ти, но ако отборът иска да знае през пролетта дали оставаш, за да не изпусне други пилоти на пазара, ще има натиск от тяхна страна да взема решение възможно най-рано.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages