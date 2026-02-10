Астън Мартин показа цветовете на първата кола на тима, дело на Нюи

Британският отбор във Формула 1 Астън Мартин официално представи цветовата схема на своя болид за сезон 2026 във Формула 1 – AMR26. Това е първият автомобил на тима, чийто дизайн е ръководен от легендарния инженер Ейдриън Нюи. Базираният до "Силвърстоун" отбор запазва своята традиционна цветова схема в британско състезателно зелено (British Racing Green) с матово покритие. Представянето се състоя в културния център "Итра" в Дахран, близо до Дамам, Саудитска Арабия.

С Астън Мартин своето официално завръщане във Формула 1 прави японският гигант Хонда, като компанията сменя Мерцедес като доставчик на задвижващи системи на отбора. Генерален спонсор на тима остава саудитската петролна компания Арамко, която е разработила горивата за тима и за този сезон и е получила по-голямата част от рекламната площ на борда на AMR26.

Под ръководството на Нюи, който пое ролята на шеф на отбора в Астън Мартин, автомобилът направи първите си обиколки по време на последните два дни от шейкдауна в Барселона.

В четвъртък болидът успя да направи само пет обиколки, преди да спре на пистата с Ланс Строл зад волана. След отстраняване на проблемите през нощта, Фернандо Алонсо успя да направи по-солидна серия от 61 обиколки в последния ден на пистата „Каталуня“.

Още при първото си излизане от боксовете по време на шейкдауна, AMR26 привлече вниманието с множеството си аеродинамични решения и разположението на елементите на окачването. Автомобилът използва и допълнителни аеро елементи около системата „Ореол“ и централния въздухозаборник, както и вдлъбнати отвори на страничните кутии, които предизвикаха оживени дискусии веднага щом колата бе видяна за първи път.

Въпреки че дизайнът, създаден под ръководството на Нюи, се оказа интригуващ, успехите на отбора ще зависят и от задвижващата система на Хонда. Японският производител се завръща пълноценно, след като официално напусна F1 след сезон 2021, но продължи да разработва и поддържа двигателите за двата отбора, собственост на Ред Бул, чрез своето дъщерно дружество HRC (Honda Racing Corporation).

AMR26 ще направи своя официален дебют по време на тестовете в Бахрейн тази седмица, които са прелюдия към първия старт за сезон 2026 в Мелбърн.