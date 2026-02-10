Нюи: Нямахме време да боядисаме колата за Барселона

Новият шеф на Астън Мартин във Формула 1 Ейдриън Нюи призна, че тимът не е имал достатъчно време, за да боядиса навреме новия автомобил AMR26, който дебютира на първите тестове в Барселона. Колата се появи изцяло черна на шейкдауна, а вчера Астън Мартин официално представи цветовата схема на болида за новия сезон във Формула 1.
“Страхотно е да видим колата във вида, в който тя ще се състезава - обясни най-успешният дизайнер в историята на Формула 1. - Новият ни автомобил се появи за кратко в Барселона, за ден и половина, беше напълно черен отчасти и заради това, че нямахме време да го боядисаме, това е истината.”
Астън Мартин показа цветовете на първата кола на тима, дело на Нюи
Нюи допълни, че е стоял до собственика на отбора Лорънс Строл при първото излизане на AMR26 на пистата с Ланс Строл зад волана и двамата са се просълзили след всички усилия, вложени в създаването на болида.
Снимка: Астън Мартин