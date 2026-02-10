Какво се крие зад бурната радост на Бенямин Карл?

Австрийският сноубордист Бенямин Карл е знаел точно какво ще направи, ако спечели златен медал на тазгодишните Зимни олимпийски игри. Това, което не е планирал обаче, е била реакцията на останалата част от света, съобщи CNN.

След като защити титлата си в паралелния гигантски слалом в Ливиньо в неделя, 40-годишният спортист отпразнува победата, като разкъса горната си дреха, разкривайки гърдите си пред екзалтираната публика, преди да стегне мускули и да се хвърли по лице в снега.

Бенямин Карл: Това е короната на моята кариера

Пламенното празнуване бързо беше изрязано и споделено в социалните мрежи, като хиляди се насладиха на това, което първоначално изглеждаше като изблик на необуздана и нерепетирана радост.

И докато Карл се наслаждаваше на момента, то стана ясно, че реакцията му е била напълно планирана като почит към неговия герой – Херман Майер. Легендарният скиор е една от причините Карл да се захване със спорта и често празнуваше победите си, като разкъсваше горната част на екипа си.

„Това беше в съзнанието ми от 25 години, когато видях Херман Майер през 2001 да разкъсва фланелката си, след като спечели Световната купа - заяви Карл пред CNN Sports в понеделник. - Той беше моят единствен идол и чаках през цялата си кариера подходящия момент да го направя в негова чест.“

Карл вече може да се нарече четирикратен олимпийски медалист, след като вече спечели злато в същата дисциплина през 2022 и сребро при олимпийския си дебют през 2010 във Ванкувър. Той също така взе бронзов медал в паралелния слалом в Сочи през 2014.

След последната си победа, на петите си Игри, той стана най-възрастният олимпийски медалист в сноуборда и най-възрастният зимен медалист на Австрия във всички спортове. От всичките му медали обаче първото злато в Пекин се откроява като най-специално, позволявайки му да се забавлява в Милано-Кортина.

„Първият медал винаги е супер, супер специален - допълни Карл. - Когато бях на 10, написах на един лист целите си в живота. Исках да бъда най-бързият сноубордист на Земята, световен шампион и олимпийски шампион, и когато постигнеш тази цел за първи път, това винаги е най-добрият момент.

„Но за моето наследство този втори златен медал е наистина важен, не че съм мислил за това. Просто много се забавлявах. Беше просто един забавен ден, спускайки се по планината през вратите. Беше перфектен ден.“

Карл сподели, че си е позволил да се наслади на златния си медал за кратко в неделя, но увери CNN Sports, че в полунощ вече е бил в леглото и се е съсредоточил върху оставащия сезон за Световната купа.

Австриецът отдава любовта си към сноуборда на майка си, която по думите му го е въвела в света на зимните спортове. Но докато сноубордът се превръща в негов живот, първата му любов са ските, като Карл казва, че е можел да кара ски, преди дори да може да говори.

След като открива сноуборда на 10-годишна възраст обаче, целта му е само една - да стане олимпиец.

„Олимпийските игри със сигурност са най-великото събитие за всеки спортист - каза той. - Имаме един шанс на всеки четири години, един ден за четири години, в който не ти е позволено да си болен или контузен. Трябва да си готов точно на този ден.

„Това, че спечелих четири медала от шест възможности в олимпийския си живот, шест дни от 20-годишна кариера, е просто невероятно.“