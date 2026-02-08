Тервел Замфиров: Малена е историческа фигура за нашия спорт

Популярни
  8 фев 2026 | 19:07
Бронзовият олимпийски медалист в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд Тервел Замфиров поздрави сестра си Малена Замфирова с класирането на десето място в същата дисциплина при жените.

16-годишната Малена отпадна драматично на осминафиналите при дамите.

"Сестра ми е историческа фигура в нашия спорт. Тя печели титли при девойките, а само на 16 години участва на Олимпийски игри и се конкурира успешно с най-добрите. Днес тя нямаше късмет, но в алпийския сноуборд е така. Често е въпрос на стотни, на едно премигване", отговори 20-годишният Замфиров на въпрос на БТА по време на официалната пресконференция на медалистите.

"Щастлив съм че тя беше тук и успях да споделя този момент с нея. Винаги съм се старал да тренирам здраво, да работя усърдно, за да й бъда като модел за подражание. Тя ме вдъхновява, искам и аз да й отвърна със същото", допълни той.

Тервел Замфиров, който е и световен шампион в паралелния слалом от Енгадин 2025, е убеден, че алпийският сноуборд трябва да продължи да бъде част от олимпийската програма, въпреки че има информации, че от МОК се колебаят за оставането му.

"Алпийският сноуборд е в основата на всички останали дисциплини на сноуборда. Преди да се научиш да скачаш, да изпълняваш фигури и други трикове, първо трябва да знаеш как да завиваш. Кавингът се учи в алпийския сноуборд и затова той е толкова важен. По мое мнение в олимпийската програма трябва да бъде включен и паралелния слалом - коментира Тервел. - В България има толкова много деца, които тренират сноуборд и мечтаят един ден да участват на Олимпийски игри. Не бива тази мечта да им бъде отнемана."

