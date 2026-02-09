Бенямин Карл: Това е короната на моята кариера

Популярни
  • 9 фев 2026 | 14:08
  • 222
  • 0
Сноубордистът Бенямин Карл, който спечели златния медал в паралелния гигантски слалом, описа успеха като най-важният момент в кариерата си.

След като спечели златото при мъжете в неделя на Олимпийските игри в Милано-Кортина, австриецът съблече фланелката си и радвайки се, легна върху снега по корем. Действието може да е изглеждало спонтанно, но Карл заяви, че е отдавна планиран жест на почит към легендата в алпийските ски Херман Майер, който носеше прякора „Херминаторът“ и често отпразнуваше победите си по този начин.

„Той беше един от най-великите скиори на всички времена в Австрия и веднъж направи това. Винаги съм искал да направя същото. Не получих шанс в Пекин, защото бях толкова завладян от емоции, но днес се възползвах от възможността“, каза Бенямин Карл, цитиран от АП.

„Трябваше да чакам 25 години, за да направя като Херман Майер. Сега го сторих и това е короната на моята кариера“, добави австрийският сноубордист.

40-годишният Карл се състезава на петите си Олимпийски игри. След златото от преди четири години в Пекин, той има сребърен медал от 2010 и бронзов от 2014 година. Той също има и пет златни медала от световни първенства.

Снимки: Gettyimages

