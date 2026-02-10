Лацио представи проекта си за нов стадион пред управата на Рим

От Лацио са представили проекта си за цялостна реконструкция на “Фламинио”, който в бъдеще да се превърне в новия клубен стадион, съобщиха от градската управа на Рим.

Вчера сутрин клубът е изпратил необходимата документация за реконструкцията, модернизацията и разширяването на “Фламинио”, като през следващите дни от общината ще прегледат и анализират предоставената информация, за да може официално да започне работният процес по проекта. През миналия ноември Лацио получи зелена светлина за придобиването на земята, върху която е построено съоръжението. Така клубът ще може да я купи чрез договор по частно право, с което би избегнал придобиването на стадиона под наем чрез концесия от Рим. Според “Скай Спорт” стойността на проекта възлиза на 480 млн. евро, като така “орлите” ще придобият правата върху “Фламинио” за следващите 99 години.

✅La Società Sportiva Lazio ha inviato via PEC i documenti per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio.



Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno il fascicolo.



Info 👉 https://t.co/MdzM2nzKHA pic.twitter.com/NdRXQGJNQH — Roma (@Roma) February 9, 2026

Снимки: Imago