Хартс не се даде на 10 от Селтик, Рейнджърс е все по-близо до върха

  • 26 яну 2026 | 04:17
  • 187
  • 0
Неделният ден предложи голямо дерби в шотландския футбол. Хартс и Селтик направиха зелищно 2:2 в Единбург и позволиха на Рейнджърс да се доближи на 4 точки от върха в класирането, където в момента са "сърцата".

На "Тайнкасъл" Селтик на два пъти повеждаше, но не успя да стигне до победата. Бенямин Нигрен (3') и Хюн-Юн Янг (62') се разписаха за "детелините", а за Хартс точни бяха Стюърт Финдлий (48') и Клаудио Брага (87').

В 77-ата минута Остин Тръсти от Селтик получи директен червен картон. С човек по-малко отборът на Мартин О'Нийл допусна изравнително попадение и остана на трето място в класирането.

Селтик има 45 точки и за трети път през сезона не можа да победи Хартс. "Сърцата" са начело в таблицата с 51 точки и още веднъж показаха, че разполагат с необходимия потенциал да се преборят за титлата.

Рейнджърс не сгреши в домакинството си на Дънди и постигна категорична победа с 3:0. Без Пламен Гълъбов в състава си, гостите оказаха съпротива на "Айброкс" само до почивката. Ветеранът Джеймс Тавърниър откри резултата в 48-ата минута от дузпа, а в добавеното време Данило и Джейди Гасама затвърдиха успеха на "сините".

Това беше осма поредна победа във всички турнири за Рейнджърс. Отборът на Дани Рьол събра 47 точки и продължава да преследва водача Хартс.

