Рейнджърс стъпи накриво и Селтик веднага се възползва

Рейнджърс и Селтик отново са рамо до рамо в класирането на шотландското първенство. В 24-тия кръг "сините" направиха нулево равенство с Хибърниън, а "детелините" спечелиха с 2:0 срещу Фолкърк. Лидер продължава да е Хартс, който в събота разгроми с 3:0 Дънди Юнайтед.

Задачата на Селтик със сигурност беше по-лесна. Отборът на Мартин О'Нийл излезе с повишено самочувствие, след като преди няколко дни победи Утрехт в Лига Европа и се класира за плейофите. Опитният мениджър направи няколко рокади в състава, а една от тях беше появата сред титулярите на чешкия нападател Томаш Чванчара.

Дошлият под наем от Борусия (Мьонхенгладбах) футболист откри головата си сметка за "детелините", след като в 39-ата минута засече с глава добро центриране на Киърън Тиърни. Второто попадение за Селтик вкара Бенямин Нигрен след почивката. Шведът се разписа в трети пореден мач.

Рейнджърс беше в серия от от 8 поредни победи във всички турнири, преди да отстъпи на Порто в Лига Европа. Вчера съставът на Дани Рьол направи грешна стъпка и в първенството. Гостуването на Хибърниън се оказа много тежко за "сините" и те стигнаха само до 0:0.

Рейнджърс създаде твърде малко голови положения, а домакините на няколко пъти пропуснаха да накажат грешките в защитата на съперника. В класирането тимът от Единбург е 5-и, но на цели 7 точки зад четвъртия Мъдъруел.

В следващия кръг Рейнджърс ще е домакин на Килмарнък, а Селтик ще гостува на Димитър Митов и Абърдийн.

Следвай ни:

Снимки: Imago