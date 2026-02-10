Популярни
Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

  • 10 фев 2026 | 16:16
  • 1741
  • 0
Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

Легендата на Пари Сен Жермен Намбатинге Токоман днес е починал на 73-годишна възраст, съобщават френските медии. От европейския клубен първенец също потвърдиха скръбната вест, изразявайки своите съболезнования към близките на бившия футболист.

Роденият в Чад някогашен нападател е сред първите легенди в клубната история на парижани. Преди това обаче Токоман преминава през редица други френски отбори: дубъла на Гренобъл, Алби, Ница, Бордо, Страсбург, където става шампион на страната, и Валансиен. Токо, както беше известен той, записа 171 мача с 43 гола за пет години в ПСЖ (1980 - 1985), след което приключи кариерата си в Расинг Коломб 92. Общо в кариерата си той изигра 360 двубоя с 88 попадения. Освен титлата на Франция, бившият играч също така има две спечелени купи на страната с екипа на ПСЖ. Той ще остане в тяхната история като първия им голмайстор в европейските клубни турнири. Токо се разписа на два пъти при успеха с 5:1 над Локомотив (София) в първия кръг на турнира за Купата на носителите на национални купи през 1982 година.

