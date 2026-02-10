Траур в ПСЖ: почина клубна легенда

Легендата на Пари Сен Жермен Намбатинге Токоман днес е починал на 73-годишна възраст, съобщават френските медии. От европейския клубен първенец също потвърдиха скръбната вест, изразявайки своите съболезнования към близките на бившия футболист.

Роденият в Чад някогашен нападател е сред първите легенди в клубната история на парижани. Преди това обаче Токоман преминава през редица други френски отбори: дубъла на Гренобъл, Алби, Ница, Бордо, Страсбург, където става шампион на страната, и Валансиен. Токо, както беше известен той, записа 171 мача с 43 гола за пет години в ПСЖ (1980 - 1985), след което приключи кариерата си в Расинг Коломб 92. Общо в кариерата си той изигра 360 двубоя с 88 попадения. Освен титлата на Франция, бившият играч също така има две спечелени купи на страната с екипа на ПСЖ. Той ще остане в тяхната история като първия им голмайстор в европейските клубни турнири. Токо се разписа на два пъти при успеха с 5:1 над Локомотив (София) в първия кръг на турнира за Купата на носителите на национални купи през 1982 година.

The Paris Saint-Germain family is in mourning.



Nambatingue Tokomon, known to everyone as Toko, has sadly passed away at the age of 73.



The club extends its most sincere condolences to his loved ones. pic.twitter.com/GCmTjbG3ha — Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 10, 2026