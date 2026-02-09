Де Дзерби: Не бива да играеми да губим така

Роберто де Дзерби говори след тежкото поражение с 0:5 на неговия Марсилия от тима на Пари Сен Жермен в срещата от 21-вия кръг на френската Лига 1.

“Честно казано, ако имах решение за тази нестабилност, щях да го намеря на всяка цена. За първи път в кариерата си имам такъв отбор, с такава вълна от преживявания. Не съм разочарован, разстроен съм, защото не бива да играеми да губим така. Както винаги, ще разговаряме с ръководството, за да намерим решения - както направихме след мачовете срещу Брюж, Рен и Ланс”, каза Де Дзерби.

Загубата попречи на провансалци да се завърнат на третото място, като те вече са и на цели 12 точки от лидерската позиция.