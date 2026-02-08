ПСЖ 0:0 Марсилия

Шампионът Пари Сен Жермен играе при 0:0 срещу Марсилия в голямото дерби на Лига 1. Двубоят на "Парк де Пренс" е очакван с огромен интерес не само заради историческото съперничество между двата тима, но и заради големите им амбиции през сезона, които ги задължават да търсят победата.

ПСЖ е на второ място в класирането с 48 точки, а при успех ще измести от първата позиция Ланс. Отборът на Луис Енрике е в серия от шест поредни победи в първенството. Марсилия заема четвърта позиция с 39 точки. Ако триумфира в столицата, ОМ ще се изравни с третия в подреждането Лион.

Брадли Баркола, Дезире Дуе и носителят на "Златната топка" Усман Дембеле започнаха в предни позиции за домакините. В средата на терена си партнираха Жоао Невеш, Витиня и Сени Маюлу, а четиримата бранители пред Матвей Сафонов са Нуно Мендеш, Уилян Пачо, Маркиньос и Уарен Заир-Емери, който заема мястото на наказания Ашраф Хакими.

Сред резервите Луис Енрике остави Иля Забарний, Канг-Ин Лий, Гонсало Рамош и Хвича Кварацхелия, който пропусна двубоя със Страсбург заради травма.

📋 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 🫡



👉 Voici le XI de départ marseillais aligné par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 ! #PSGOM pic.twitter.com/sV11sNjt8N — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2026

