Шефът на Ред Бул пропуска тестовете в Бахрейн заради операция

Шефът на Ред Бул Лоран Мекис няма да присъства на предсезонните тестове в Бахрейн тази седмица по медицински причини, съобщи нидерландското издание De Telegraaf. Французинът няма да пътува за Бахрейн, като ще работи дистанционно по време на изпитанията и ще поддържа тясна връзка с екипа си от разстояние.

Шефът на тима, който замени Кристиан Хорнър преди миналогодишната Гран при на Белгия, е претърпял лека, рутинна хирургическа интервенция.

Първият тест в Бахрейн ще се проведе от 11 до 13 февруари, като се очаква Мекис да се завърне седмица по-късно за втория предсезонен тест, който също ще се състои на пистата „Сахир“.

Макс Верстапен ще бъде първият пилот в действие за Ред Бул тази седмица, като ще кара през целия ден в сряда на пистата „Бахрейн Интернешънъл“. В четвъртък зад волана ще седне Исак Хаджар. Двамата ще си поделят петъчния ден в Сахир: Верстапен ще кара сутринта, а Хаджар ще бъде на пистата следобед.

Снимки: Gettyimages