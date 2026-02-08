Антонели: Промяната в правилата идва в добър момент за младите пилоти

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели е уверен, че по-неопитните пилоти във Формула 1 ще се възползват от мащабната промяна в техническите правила за 2026 поради необходимостта всички да се адаптират към новите условия.

От този сезон колите ще са много по-различни - с 32 кг по-леки и с по-малко притискаща сила, така и с промени в двигателите, които ще разчитат в по-голяма степен на електрическа мощност. Това ще се случи след четири години доминация на болидите с граунд ефект.

Вече се водят обширни дискусии за това как пилотите ще трябва да адаптират стила си на каране заради по-голямата роля на активната аеродинамика и управлението на енергията.

Въпреки това, по-младите пилоти, като тези, които са във Формула 1 от миналата година, може да извлекат полза от тази промяна. Причината е, че те вече са свикнали постоянно да сменят автомобили и нямат един ясно изразен стил на състезание, на който да разчитат.

Антонели е един от тях. Той премина ускорено през юношеските шампионати, без да се състезава повече от един сезон в дадена категория, преди да дебютира за Мерцедес във Формула 1 на 18-годишна възраст.

„За всички новаци, които влязоха във Формула 1 миналата година, появата на нов болид тази година е нещо добро, защото очевидно сме свикнали да караме различна кола всяка година - заяви италианският тийнейджър. - Свикнали сме да се опитваме да се адаптираме възможно най-бързо към нов автомобил. Така че от тази страна е добре, че имаме нова кола тази година, защото това е рестарт за всички. Особено за нас, които сме свикнали всяка година с нов болид, е добре, защото сме тренирани в това. Може би ще ни помогне да разберем колата малко по-бързо от другите.“

Пилотът на Мерцедес смята, че това изравнява силите, тъй като всички трябва да започнат от нулата, за разлика от миналия сезон, когато той е бил в по-неизгодна позиция спрямо останалите.

„Това е огромна промяна в правилата и един вид нулира всичко, защото всеки трябва да се учи наново за колата - добави той. - От тази гледна точка е по-добре, защото миналата година беше последната от старите регулации и повечето пилоти познаваха болида много, много добре и го бяха развивали. Докато тази година определено всичко е напълно ново, така че от гледна точка на пилотирането, това е голяма възможност, защото който го разбере по най-добрия начин и по-рано от другите, наистина може да направи разликата.“

Това обаче не означава, че ветераните ще срещнат трудности и автоматично ще бъдат победени от младоците. Липсата на опит все пак се оказа скъпа за Антонели през миналия сезон.

Въпреки че на моменти впечатли с три подиума и полпозишън в спринта в Маями, той допусна и много непредизвикани катастрофи в тренировките и понякога се бореше с напрежението да бъде високо оценен новобранец – пример за това беше домашното му състезание на „Имола“.

„Другите пилоти не са глупави и са доста добри - допълни 19-годишният състезател. - Така че мисля, че и те ще се ориентират много бързо. Опитът все още има значение. В начина, по който подхождаш към годината, към всеки уикенд, опитът все още помага. Разбира се, аз имам една година във Формула 1 и научих много, но тази година определено ще имам различен подход на моменти, но усещам, че все още имам доста да уча.

„Така че от гледна точка на опита все още ще има известна разлика, но от гледна точка на пилотирането мисля, че сега всички сме на едно ниво, тъй като имаме новия болид. Така че мисля, че това ще бъде голяма, голяма възможност.“

„Така че съм фокусиран единствено върху работата си и върху представянето. Тези неща, разбира се, са приятни, но не са нещо, върху което се концентрирам особено.“

