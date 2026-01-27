Популярни
  3. Дубълът на ЦСКА с минимален успех над Септември (Симитли)

Дублиращият отбор на ЦСКА продължава интензивната си подготовка за пролетния дял от шампионата, като днес "армейците" надделяха над Септември (Симитли) с 1:0 в поредния си контролен мач. Двубоят се игра на терена на стадион "Юли Тушев" в Сандански, където тимът на Валентин Илиев провежда зимния си лагер.

Първото полувреме протече равностойно, като и двата отбора пропуснаха добри ситуации. След почивката обаче "червените" наложиха волята си и в 50-ата минута поведоха в резултата, след като Божидар Петров направи индивидуален пробив и с прецизен удар от границата на наказателното поле намери мрежата за 1:0.

Малко след това Абдула Кичуков бе фаулиран в наказателното поле и бе отсъдена дузпа, но Мартин Сораков пропусна да увеличи преднината на софиянци. Все пак до края ЦСКА II не изпусна контрола върху мача и се поздрави с крайния успех.

Следващата проверка на дублиращия тим на "армейците" е на 30 януари (петък) срещу Пирин в Благоевград.

