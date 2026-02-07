Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

Победата на Лийдс над Нотингам Форест с 3:1 сякаш остана в сянката на блестящото представяне на Илия Груев, който беше най-добрият футболист на терена и накара критиците си да замълчат. Българският национал дирижираше уверено играта на домакините и допринесе за ценния успех с два голови паса.

Преди срещата много фенове на Лийдс недоволстваха от доверието, което Груев получава от мениджъра Даниел Фарке. Като негова основна слабост се изтъкваше липсата на креативност в играта му, но срещу Нотингам българинът показа, че е способен да има важна роля и в офанзивните действия на тима.

Груев опита общо 44 подавания, като 43 от тях бяха точни. Статистиката на “Opta” отчете, че той е първият футболист на Лийдс от сезон 2003/04 насам, който постига 98% точност при пасовете и прави две асистенции в мач от Премиър лийг.

Изявите на бившия играч на Вердер (Бремен) снощи му заслужиха комплименти от Фарке, който сподели, че представянето на халфа му е напомнило за легендите Христо Стоичков и Лотар Матеус.