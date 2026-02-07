Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

  • 7 фев 2026 | 03:37
  • 170
  • 0

Победата на Лийдс над Нотингам Форест с 3:1 сякаш остана в сянката на блестящото представяне на Илия Груев, който беше най-добрият футболист на терена и накара критиците си да замълчат. Българският национал дирижираше уверено играта на домакините и допринесе за ценния успех с два голови паса.

Преди срещата много фенове на Лийдс недоволстваха от доверието, което Груев получава от мениджъра Даниел Фарке. Като негова основна слабост се изтъкваше липсата на креативност в играта му, но срещу Нотингам българинът показа, че е способен да има важна роля и в офанзивните действия на тима.

Груев опита общо 44 подавания, като 43 от тях бяха точни. Статистиката на “Opta” отчете, че той е първият футболист на Лийдс от сезон 2003/04 насам, който постига 98% точност при пасовете и прави две асистенции в мач от Премиър лийг.

Изявите на бившия играч на Вердер (Бремен) снощи му заслужиха комплименти от Фарке, който сподели, че представянето на халфа му е напомнило за легендите Христо Стоичков и Лотар Матеус.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Антони Иванов и Чорбаджийски играха при загуба на Херманщат

Антони Иванов и Чорбаджийски играха при загуба на Херманщат

  • 6 фев 2026 | 21:12
  • 924
  • 0
Тонислав Йорданов и Кишварда се измъчиха с аутсайдера в Унгария

Тонислав Йорданов и Кишварда се измъчиха с аутсайдера в Унгария

  • 6 фев 2026 | 21:07
  • 705
  • 0
Валери Владимиров: Искам да съм готов и да продължа да се усъвършенствам

Валери Владимиров: Искам да съм готов и да продължа да се усъвършенствам

  • 6 фев 2026 | 20:34
  • 1487
  • 2
Светослав Тодоров класира юношите на Кристъл Палас на четвъртфинал в FA Youth Cup

Светослав Тодоров класира юношите на Кристъл Палас на четвъртфинал в FA Youth Cup

  • 6 фев 2026 | 19:21
  • 1745
  • 0
Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

  • 6 фев 2026 | 14:57
  • 714
  • 3
Българин подписа с лидера в Косово

Българин подписа с лидера в Косово

  • 5 фев 2026 | 20:39
  • 3796
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 00:29
  • 12827
  • 18
Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

  • 6 фев 2026 | 23:57
  • 9089
  • 11
ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 100418
  • 549
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 12476
  • 32
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 46849
  • 78
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 27215
  • 17