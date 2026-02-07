Гигант срази Атлетик

Гигант (Съединение) надигра Атлетик (Куклен) с 4:1 в приятелска среща, играна в с.Катуница. Това беше третата поредна контрола, в която селекцията на Васил Стефанов реализира четири гола. Толкова пъти футболистите му уцелиха днес и гредите. Теодор Димитров даде тон за изразителния успех с попадение, четвърт час от началото. Никола Гавов удвои след 20 минути. Съперникът реализира почетното си попадение в началото на второто полувреме. Георги Мавродиев обаче покачи на 3:1 в 66-ата минута. Десетина преди края се разписа и Венцислав Белчев. Никола Марин, Иван Дишков и два пъти Мавродиев, уцелиха гредите на вратата на Атлетик.