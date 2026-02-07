Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик (Куклен)
  Гигант срази Атлетик

Гигант срази Атлетик

  • 7 фев 2026 | 19:02
  • 467
  • 0
Гигант срази Атлетик

Гигант (Съединение) надигра Атлетик (Куклен) с 4:1 в приятелска среща, играна в с.Катуница. Това беше третата поредна контрола, в която селекцията на Васил Стефанов реализира четири гола. Толкова пъти футболистите му уцелиха днес и гредите. Теодор Димитров даде тон за изразителния успех с попадение, четвърт час от началото. Никола Гавов удвои след 20 минути. Съперникът реализира почетното си попадение в началото на второто полувреме. Георги Мавродиев обаче покачи на 3:1 в 66-ата минута. Десетина преди края се разписа и Венцислав Белчев. Никола Марин, Иван Дишков и два пъти Мавродиев, уцелиха гредите на вратата на Атлетик.

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 62268
  • 158
Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 90900
  • 425
Капитанът на Черно море минава прегледи

  • 7 фев 2026 | 16:17
  • 1065
  • 1
Созопол елиминира Загорец за купата на АФЛ

  • 7 фев 2026 | 16:06
  • 823
  • 0
Локо (Мездра) удари лошо Бдин

  • 7 фев 2026 | 15:55
  • 993
  • 2
Ботев (Ихтиман) бие в Разлог

  • 7 фев 2026 | 15:48
  • 640
  • 0
